https://ria.ru/20250213/sanktsii-1999131771.html
В СБУ прокомментировали санкции против Порошенко* и Медведчука
В СБУ прокомментировали санкции против Порошенко* и Медведчука - РИА Новости, 13.02.2025
В СБУ прокомментировали санкции против Порошенко* и Медведчука
Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале, что санкции в отношении экс-президента страны Петра Порошенко*, экс-лидера запрещенной на Украине партии... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:15:00+03:00
2025-02-13T15:15:00+03:00
2025-02-13T15:15:00+03:00
в мире
украина
петр порошенко
виктор медведчук
игорь коломойский
совет национальной безопасности и обороны украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале, что санкции в отношении экс-президента страны Петра Порошенко*, экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука и ряда украинских олигархов и бизнесменов введены из-за угрозы национальной безопасности. "Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел бессрочные санкции к пяти гражданам из-за угрозы государственной безопасности... Предложения по применению санкций были вынесены на рассмотрение СНБО с учетом имеющихся угроз государственной безопасности, территориальной целостности и суверенитету Украины, а также создания препятствий для устойчивого экономического развития со стороны указанных лиц", - говорится в сообщении, опубликованном СБУ.Как заявляется в публикации, все попавшие под санкции лица уже фигурируют в ряде уголовных дел. В частности, Порошенко* и Медведчуку ранее были предъявлены обвинения в государственной измене, содействии деятельности террористической организации и по ряду других стетей. Олигарх Игорь Коломойский** же обвинялся в легализации средств, полученных незаконным путем. Ранее в четверг Владимир Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко*, Коломойского**, Медведчука, а также против бизнесменов Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Санкции введены бессрочно и включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов** Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов на территории РФ
https://ria.ru/20250213/sanktsii-1999122478.html
https://ria.ru/20250213/poroshenko-1999082082.html
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в мире, украина, петр порошенко, виктор медведчук, игорь коломойский, совет национальной безопасности и обороны украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Украина, Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Игорь Коломойский, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
В СБУ прокомментировали санкции против Порошенко* и Медведчука
СБУ: санкции против Порошенко и Медведчука введены из-за угрозы нацбезопасности