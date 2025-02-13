Рейтинг@Mail.ru
Мэр Оренбурга решил уйти добровольцем на СВО - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:48 13.02.2025 (обновлено: 15:52 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/salmin-1999121993.html
Мэр Оренбурга решил уйти добровольцем на СВО
Мэр Оренбурга решил уйти добровольцем на СВО - РИА Новости, 13.02.2025
Мэр Оренбурга решил уйти добровольцем на СВО
Мэр Оренбурга Сергей Салмин отправится добровольцем в зону спецоперации, сообщил губернатор Денис Паслер в Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T14:48:00+03:00
2025-02-13T15:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
оренбург
оренбургская область
денис паслер
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939957208_168:0:2835:1500_1920x0_80_0_0_a5a6a5c7bffef104a6e1c1cbf759031a.jpg
УФА, 13 фев — РИА Новости. Мэр Оренбурга Сергей Салмин отправится добровольцем в зону спецоперации, сообщил губернатор Денис Паслер в Telegram-канале."Сегодня глава города Оренбурга Сергей Александрович Салмин обратился ко мне с просьбой предоставить ему возможность уйти добровольцем на СВО. Это серьезное решение — присоединиться к нашим бойцам, защищающим интересы страны и мирных жителей в зоне проведения специальной военной операции. Поступок настоящего мужчины, поэтому я поддержал Сергея Александровича безоговорочно", — написал глава Оренбургской области.В соответствии с Уставом Оренбурга его обязанности будет исполнять первый заместитель главы города. Работы по ремонту и строительству объектов социальной сферы, развитию дорожной и коммунальной инфраструктуры в Оренбурге продолжат.Паслер уточнил, что в ближайшие дни добровольцами на СВО также уйдут муниципальные служащие и депутат Сорочинского округа: Губернатор пожелал им успешно выполнить все боевые задачи и вернуться с победой.
https://rsport.ria.ru/20250211/bokser-svo-1998056257.html
https://ria.ru/20250211/efremov-1998700488.html
https://ria.ru/20250127/svo-1994281278.html
оренбург
оренбургская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939957208_201:0:2930:2047_1920x0_80_0_0_d9352879cc850393aa71dfff3ee84d7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбург, оренбургская область, денис паслер, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Оренбург, Оренбургская область, Денис Паслер, Россия, Общество
Мэр Оренбурга решил уйти добровольцем на СВО

Губернатор Паслер: мэр Оренбурга Салмин отправится добровольцем на СВО

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМэр Оренбурга Сергей Салмин
Мэр Оренбурга Сергей Салмин - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Мэр Оренбурга Сергей Салмин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 13 фев — РИА Новости. Мэр Оренбурга Сергей Салмин отправится добровольцем в зону спецоперации, сообщил губернатор Денис Паслер в Telegram-канале.
"Сегодня глава города Оренбурга Сергей Александрович Салмин обратился ко мне с просьбой предоставить ему возможность уйти добровольцем на СВО. Это серьезное решение — присоединиться к нашим бойцам, защищающим интересы страны и мирных жителей в зоне проведения специальной военной операции. Поступок настоящего мужчины, поэтому я поддержал Сергея Александровича безоговорочно", — написал глава Оренбургской области.
Артем Чеботарев - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Депутат вернулся с СВО и сказал правду — о деньгах, предателях и украинцах
11 февраля, 14:10
В соответствии с Уставом Оренбурга его обязанности будет исполнять первый заместитель главы города. Работы по ремонту и строительству объектов социальной сферы, развитию дорожной и коммунальной инфраструктуры в Оренбурге продолжат.

Салмин возглавляет Оренбург с марта 2022 года.

Сергей Ефремов - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
"Тигры" ударили по позициям ВСУ за погибшего в Курской области Ефремова
11 февраля, 18:08
Паслер уточнил, что в ближайшие дни добровольцами на СВО также уйдут муниципальные служащие и депутат Сорочинского округа:
  • Эмиль Мустаев;
  • Юрий Азаров;
  • Ильгиз Бекмухамедов.
Губернатор пожелал им успешно выполнить все боевые задачи и вернуться с победой.
Бойцы на тренировке - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
"После этого поняли, что нам врали". Как солдаты ВСУ бьются за Россию
27 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеОренбургОренбургская областьДенис ПаслерРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала