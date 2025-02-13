https://ria.ru/20250213/salmin-1999121993.html

Мэр Оренбурга решил уйти добровольцем на СВО

Мэр Оренбурга решил уйти добровольцем на СВО - РИА Новости, 13.02.2025

Мэр Оренбурга решил уйти добровольцем на СВО

Мэр Оренбурга Сергей Салмин отправится добровольцем в зону спецоперации, сообщил губернатор Денис Паслер в Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T14:48:00+03:00

2025-02-13T14:48:00+03:00

2025-02-13T15:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

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УФА, 13 фев — РИА Новости. Мэр Оренбурга Сергей Салмин отправится добровольцем в зону спецоперации, сообщил губернатор Денис Паслер в Telegram-канале."Сегодня глава города Оренбурга Сергей Александрович Салмин обратился ко мне с просьбой предоставить ему возможность уйти добровольцем на СВО. Это серьезное решение — присоединиться к нашим бойцам, защищающим интересы страны и мирных жителей в зоне проведения специальной военной операции. Поступок настоящего мужчины, поэтому я поддержал Сергея Александровича безоговорочно", — написал глава Оренбургской области.В соответствии с Уставом Оренбурга его обязанности будет исполнять первый заместитель главы города. Работы по ремонту и строительству объектов социальной сферы, развитию дорожной и коммунальной инфраструктуры в Оренбурге продолжат.Паслер уточнил, что в ближайшие дни добровольцами на СВО также уйдут муниципальные служащие и депутат Сорочинского округа: Губернатор пожелал им успешно выполнить все боевые задачи и вернуться с победой.

https://rsport.ria.ru/20250211/bokser-svo-1998056257.html

https://ria.ru/20250211/efremov-1998700488.html

https://ria.ru/20250127/svo-1994281278.html

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