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Госсекретарь США посетит Саудовскую Аравию для переговоров по Газе - РИА Новости, 13.02.2025
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03:35 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/rubio-1998992405.html
Госсекретарь США посетит Саудовскую Аравию для переговоров по Газе
Госсекретарь США посетит Саудовскую Аравию для переговоров по Газе - РИА Новости, 13.02.2025
Госсекретарь США посетит Саудовскую Аравию для переговоров по Газе
Госсекретарь США Марко Рубио посетит Израиль и Саудовскую Аравию для переговоров о будущем сектора Газы, сообщает американское внешнеполитическое ведомство. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T03:35:00+03:00
2025-02-13T03:35:00+03:00
в мире
сша
израиль
саудовская аравия
марко рубио
дональд трамп
g7
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио посетит Израиль и Саудовскую Аравию для переговоров о будущем сектора Газы, сообщает американское внешнеполитическое ведомство. "Он посетит Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ 15-18 февраля", - говорится в сообщении. На Ближнем Востоке Рубио обсудит следующие шаги в контексте сектора Газа, говорится в сообщении. В регион госсекретарь отправится из Мюнхена, где будет участвовать в конференции по безопасности и министерской встречи G7. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа площадкой под снос и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично.
https://ria.ru/20250213/diplomatiya-1998987899.html
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сша
израиль
саудовская аравия
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в мире, сша, израиль, саудовская аравия, марко рубио, дональд трамп, g7, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Израиль, Саудовская Аравия, Марко Рубио, Дональд Трамп, G7, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Госсекретарь США посетит Саудовскую Аравию для переговоров по Газе

Госсекретарь США Рубио посетит Саудовскую Аравию для переговоров по Газе

© AP Photo / Richard DrewМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Richard Drew
Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио посетит Израиль и Саудовскую Аравию для переговоров о будущем сектора Газы, сообщает американское внешнеполитическое ведомство.
"Он посетит Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ 15-18 февраля", - говорится в сообщении.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Спецпосланник Трампа посетит Германию, Бельгию и Украину
02:31
На Ближнем Востоке Рубио обсудит следующие шаги в контексте сектора Газа, говорится в сообщении. В регион госсекретарь отправится из Мюнхена, где будет участвовать в конференции по безопасности и министерской встречи G7.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа площадкой под снос и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Захарова прокомментировала слова Трампа по сектору Газа
6 февраля, 17:33
 
В миреСШАИзраильСаудовская АравияМарко РубиоДональд ТрампG7Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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