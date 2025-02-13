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Госсекретарь США посетит Саудовскую Аравию для переговоров по Газе

Госсекретарь США посетит Саудовскую Аравию для переговоров по Газе - РИА Новости, 13.02.2025

Госсекретарь США посетит Саудовскую Аравию для переговоров по Газе

Госсекретарь США Марко Рубио посетит Израиль и Саудовскую Аравию для переговоров о будущем сектора Газы, сообщает американское внешнеполитическое ведомство. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T03:35:00+03:00

2025-02-13T03:35:00+03:00

2025-02-13T03:35:00+03:00

в мире

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дональд трамп

g7

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио посетит Израиль и Саудовскую Аравию для переговоров о будущем сектора Газы, сообщает американское внешнеполитическое ведомство. "Он посетит Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ 15-18 февраля", - говорится в сообщении. На Ближнем Востоке Рубио обсудит следующие шаги в контексте сектора Газа, говорится в сообщении. В регион госсекретарь отправится из Мюнхена, где будет участвовать в конференции по безопасности и министерской встречи G7. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа площадкой под снос и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично.

https://ria.ru/20250213/diplomatiya-1998987899.html

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израиль

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, израиль, саудовская аравия, марко рубио, дональд трамп, g7, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году