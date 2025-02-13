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Медведев рассказал, какой урок надо усвоить американским элитам
Медведев рассказал, какой урок надо усвоить американским элитам - РИА Новости, 13.02.2025
Медведев рассказал, какой урок надо усвоить американским элитам
Американские элиты должны понять, что контакты и консультации гораздо ценнее желания нанести стратегическое поражение России, написал зампредседателя Совбеза РФ РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T09:49:00+03:00
2025-02-13T09:49:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Американские элиты должны понять, что контакты и консультации гораздо ценнее желания нанести стратегическое поражение России, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте". "В нашем маленьком, противоречивом, но очень взаимозависимом мире нет и не может быть главной страны и старшего правителя планеты. Этот урок должны усвоить самонадеянные американские элиты и так называемое глубинное государство (бюрократия США). И понять, что контакты и консультации гораздо ценнее надувания щек и желания нанести стратегическое поражение такой стране, как Россия", - написал Медведев. Накануне президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они разговаривали около 1,5 часов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий медведев, владимир путин, дональд трамп, в мире
Россия, США, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Медведев рассказал, какой урок надо усвоить американским элитам
Медведев призвал США понять, что контакты с РФ важнее желания нанести поражение