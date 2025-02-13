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Россиян предупредили о возможных перебоях в работе ТВ
Россиян предупредили о возможных перебоях в работе ТВ - РИА Новости, 13.02.2025
Россиян предупредили о возможных перебоях в работе ТВ
С 18 февраля по 15 марта россияне могут столкнуться с кратковременными помехами при телеприеме, вызванными сезонной солнечной интерференцией, сообщила... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T13:01:00+03:00
2025-02-13T13:01:00+03:00
2025-02-13T14:40:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. С 18 февраля по 15 марта россияне могут столкнуться с кратковременными помехами при телеприеме, вызванными сезонной солнечной интерференцией, сообщила пресс-служба Российской телевизионной радиовещательной сети."Два раза в год, весной и осенью, Cолнце пересекает экватор, над которым на геостационарной орбите работают спутники связи. Мощное солнечное излучение накладывается на телесигнал со спутника и может ослабить его", — говорится в релизе. Технологии РТРС позволят свести воздействие интерференции к минимуму и сделать ее незаметной для подавляющего большинства телезрителей, отметили в пресс-службе. "В редких случаях интерференция приводит к полному пропаданию изображения на приемнике телезрителя ("Нет сигнала") или к рассыпанию и замерзанию картинки. Обычно это длится в пределах нескольких минут. В пиковый момент интерференции помехи не будут превышать полутора часов", — сообщила пресс-служба. В случае проблем с телеприемом рекомендуется перезагрузить телевизор или приставку. Если это не помогло, нужно запустить в меню автопоиск каналов.
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общество, космос - риа наука, россия
Общество, Космос - РИА Наука, Россия
Россиян предупредили о возможных перебоях в работе ТВ
РТРС: с 18 февраля по 15 марта возможны кратковременные помехи при телеприеме
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. С 18 февраля по 15 марта россияне могут столкнуться с кратковременными помехами при телеприеме, вызванными сезонной солнечной интерференцией, сообщила пресс-служба Российской телевизионной радиовещательной сети.
"Два раза в год, весной и осенью, Cолнце пересекает экватор, над которым на геостационарной орбите работают спутники связи. Мощное солнечное излучение накладывается на телесигнал со спутника и может ослабить его", — говорится в релизе.
Технологии РТРС позволят свести воздействие интерференции к минимуму и сделать ее незаметной для подавляющего большинства телезрителей, отметили в пресс-службе.
"В редких случаях интерференция приводит к полному пропаданию изображения на приемнике телезрителя ("Нет сигнала") или к рассыпанию и замерзанию картинки. Обычно это длится в пределах нескольких минут. В пиковый момент интерференции помехи не будут превышать полутора часов", — сообщила пресс-служба.
В случае проблем с телеприемом рекомендуется перезагрузить телевизор или приставку. Если это не помогло, нужно запустить в меню автопоиск каналов.