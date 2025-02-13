https://ria.ru/20250213/rossija-1999076633.html
Песков: Россия готовится к формированию переговорной группы по Украине
Песков: Россия готовится к формированию переговорной группы по Украине - РИА Новости, 13.02.2025
Песков: Россия готовится к формированию переговорной группы по Украине
Россия начала подготовку по формированию переговорной группы для урегулирования ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:40:00+03:00
2025-02-13T12:40:00+03:00
2025-02-13T12:55:00+03:00
цены на нефть
россия
украина
сша
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия начала подготовку по формированию переговорной группы для урегулирования ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. "Безусловно, начата. Как президент примет соответствующее решение, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, начата ли подготовка по формированию переговорной группы для урегулирования ситуации на Украине.
https://ria.ru/20250213/vstrecha-1999075455.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, россия, украина, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, в мире
Цены на нефть, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Песков: Россия готовится к формированию переговорной группы по Украине
Песков: Россия начала подготовку к формированию переговорной группы по Украине