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Песков: Россия готовится к формированию переговорной группы по Украине

Песков: Россия готовится к формированию переговорной группы по Украине - РИА Новости, 13.02.2025

Песков: Россия готовится к формированию переговорной группы по Украине

Россия начала подготовку по формированию переговорной группы для урегулирования ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T12:40:00+03:00

2025-02-13T12:40:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия начала подготовку по формированию переговорной группы для урегулирования ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. "Безусловно, начата. Как президент примет соответствующее решение, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, начата ли подготовка по формированию переговорной группы для урегулирования ситуации на Украине.

https://ria.ru/20250213/vstrecha-1999075455.html

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