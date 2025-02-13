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Песков: Россия готовится к формированию переговорной группы по Украине - РИА Новости, 13.02.2025
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12:40 13.02.2025 (обновлено: 12:55 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/rossija-1999076633.html
Песков: Россия готовится к формированию переговорной группы по Украине
Песков: Россия готовится к формированию переговорной группы по Украине - РИА Новости, 13.02.2025
Песков: Россия готовится к формированию переговорной группы по Украине
Россия начала подготовку по формированию переговорной группы для урегулирования ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:40:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия начала подготовку по формированию переговорной группы для урегулирования ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. "Безусловно, начата. Как президент примет соответствующее решение, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, начата ли подготовка по формированию переговорной группы для урегулирования ситуации на Украине.
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Цены на нефть, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Песков: Россия готовится к формированию переговорной группы по Украине

Песков: Россия начала подготовку к формированию переговорной группы по Украине

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия начала подготовку по формированию переговорной группы для урегулирования ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
"Безусловно, начата. Как президент примет соответствующее решение, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, начата ли подготовка по формированию переговорной группы для урегулирования ситуации на Украине.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Путин и Трамп договорились ориентироваться на отдельную встречу
12:37
 
Цены на нефтьРоссияУкраинаСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампВ мире
 
 
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