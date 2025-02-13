https://ria.ru/20250213/rossija-1999072918.html

Россия намерена развивать отношения с Китаем, заявил Песков

Россия намерена развивать отношения с Китаем, заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2025

Россия намерена развивать отношения с Китаем, заявил Песков

Россия намерена развивать отношения с Китаем, очень дорожит отношениями продвинутого привилегированного стратегического партнерства, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T12:33:00+03:00

2025-02-13T12:33:00+03:00

2025-02-13T12:34:00+03:00

россия

китай

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия намерена развивать отношения с Китаем, очень дорожит отношениями продвинутого привилегированного стратегического партнерства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Китай - это наш партнер, это страна, с которой нас связывают очень тесные, многоплановые отношения. И мы, конечно, намерены всячески их развивать дальше, и мы очень дорожим отношениями нашего продвинутого привилегированного стратегического партнерства Китайской Народной Республикой", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241115/knr-1983944837.html

россия

китай

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2025

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россия, китай, дмитрий песков