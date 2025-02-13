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Россия намерена развивать отношения с Китаем, заявил Песков
Россия намерена развивать отношения с Китаем, заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2025
Россия намерена развивать отношения с Китаем, заявил Песков
Россия намерена развивать отношения с Китаем, очень дорожит отношениями продвинутого привилегированного стратегического партнерства, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:33:00+03:00
2025-02-13T12:33:00+03:00
2025-02-13T12:34:00+03:00
россия
китай
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия намерена развивать отношения с Китаем, очень дорожит отношениями продвинутого привилегированного стратегического партнерства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Китай - это наш партнер, это страна, с которой нас связывают очень тесные, многоплановые отношения. И мы, конечно, намерены всячески их развивать дальше, и мы очень дорожим отношениями нашего продвинутого привилегированного стратегического партнерства Китайской Народной Республикой", - сказал Песков журналистам.
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россия, китай, дмитрий песков
Россия, Китай, Дмитрий Песков
Россия намерена развивать отношения с Китаем, заявил Песков
Песков: Россия дорожит отношениями с Китаем