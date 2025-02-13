https://ria.ru/20250213/rossija-1999056353.html

Россия продолжит переход на расчеты в нацвалютах, заявили в МИД

Россия продолжит переход на расчеты в нацвалютах, заявили в МИД - РИА Новости, 13.02.2025

Россия продолжит переход на расчеты в нацвалютах, заявили в МИД

Россия в расчетах с другими странами продолжит переход на расчеты в национальных валютах, хотя это "бесит" Запад и вызывает его противодействие, заявил замглавы РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T11:40:00+03:00

2025-02-13T11:40:00+03:00

2025-02-13T11:40:00+03:00

экономика

россия

александр панкин

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия в расчетах с другими странами продолжит переход на расчеты в национальных валютах, хотя это "бесит" Запад и вызывает его противодействие, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Мы не будем отходить от курса на переход, где это возможно, максимально на расчеты в национальных валютах. На создание иных цепочек платежных и платформ платежных. Это, конечно, иногда очень раздражает, напрямую бесит и вызывает жесткую ответную реакцию некоторых западных партнеров. Но нам надо жить", - заявил Панкин, выступая на международном форуме "2025 - год новых возможностей".

https://ria.ru/20241020/ekspert-1978941602.html

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экономика, россия, александр панкин