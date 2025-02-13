https://ria.ru/20250213/rogov-1999005858.html

Рогов назвал символичным звонок Трампа Путину и Зеленскому

Рогов назвал символичным звонок Трампа Путину и Зеленскому - РИА Новости, 13.02.2025

Рогов назвал символичным звонок Трампа Путину и Зеленскому

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T08:07:00+03:00

2025-02-13T08:07:00+03:00

2025-02-13T08:07:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал символичным звонок президента США Дональда Трампа сначала президенту России Владимиру Путину, а затем уже Владимиру Зеленскому. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. "Трамп, позвонив сначала президенту России, дал понять, с кем он будет реально решать дела и с кем готов вести диалог на равных, а затем уже уведомил Зеленского, фактически дав тому команду, как стоит и как не стоит вести себя дальше", - сказал Рогов РИА Новости. При этом Рогов подчеркнул, что сейчас важно не допустить, чтобы Запад снова попытался обмануть Россию, когда под видом мирных инициатив и переговоров выторговывается время, чтобы спустя годы снова "ударить по русским". "Надо понимать, что процесс переговоров будет непростой, договаривающимся сторонам будут мешать, так как сильно много интересантов в том, чтобы кровь на южнорусских землях проливалась и дальше. Но пока общий тон заявлений Трампа вызывает очень сдержанный, но все-таки оптимизм, что этот человек настроен на определенные шаги по пути к установлению мира", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20250212/putin-1998973499.html

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россия, дональд трамп, владимир рогов, владимир путин, в мире