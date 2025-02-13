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В Крыму проверят применения запрещенных методов при родах - РИА Новости, 13.02.2025
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13:19 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/rody-1999087643.html
В Крыму проверят применения запрещенных методов при родах
В Крыму проверят применения запрещенных методов при родах - РИА Новости, 13.02.2025
В Крыму проверят применения запрещенных методов при родах
Следователи проверяют новые факты применения медперсоналом запрещенных методов при родах в роддоме Симферополя, выявлены дополнительные сведения, сообщает... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T13:19:00+03:00
2025-02-13T13:19:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
россия
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Следователи проверяют новые факты применения медперсоналом запрещенных методов при родах в роддоме Симферополя, выявлены дополнительные сведения, сообщает крымское управление СК РФ. Ранее в декабре следовали возбудили уголовное дело после причинения травм ребенку во время родов женщины в Симферопольском роддоме №2. Основанием стало обращение отца ребенка. Мужчина заявил, что в процессе родоразрешения супруги врачи применили запрещенные методы извлечения плода - выдавливание локтями, в результате чего младенец появился на свет без сознания, с повреждениями костей. "В ходе мониторинга соцсетей были выявлены дополнительные сведения об аналогичных фактах и жительницах полуострова, которые сообщили, что также пострадали в процессе родоразрешения от действий медперсонала в результате применения запрещенных методов извлечения плода", - говорится в сообщении. Руководитель крымского управления СК РФ Владимир Терентьев в рамках расследования уголовного дела поручил установить контакт с инициативной группой, которая опубликовала видеообращение, допросить их в качестве потерпевших, приняв все доводы, и совместно с министром здравоохранения оперативно организовать их личный прием для оказания всесторонней помощи.
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происшествия, здоровье - общество, россия, симферополь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Симферополь, Следственный комитет России (СК РФ)
В Крыму проверят применения запрещенных методов при родах

СК проверяет новые факты применения запрещенных методов при родах в Симферополе

© Фото : ГСУ СК России по городу Санкт-ПетербургуСотрудник ГСУ СК России
Сотрудник ГСУ СК России - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Фото : ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу
Сотрудник ГСУ СК России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Следователи проверяют новые факты применения медперсоналом запрещенных методов при родах в роддоме Симферополя, выявлены дополнительные сведения, сообщает крымское управление СК РФ.
Ранее в декабре следовали возбудили уголовное дело после причинения травм ребенку во время родов женщины в Симферопольском роддоме №2. Основанием стало обращение отца ребенка. Мужчина заявил, что в процессе родоразрешения супруги врачи применили запрещенные методы извлечения плода - выдавливание локтями, в результате чего младенец появился на свет без сознания, с повреждениями костей.
"В ходе мониторинга соцсетей были выявлены дополнительные сведения об аналогичных фактах и жительницах полуострова, которые сообщили, что также пострадали в процессе родоразрешения от действий медперсонала в результате применения запрещенных методов извлечения плода", - говорится в сообщении.
Руководитель крымского управления СК РФ Владимир Терентьев в рамках расследования уголовного дела поручил установить контакт с инициативной группой, которая опубликовала видеообращение, допросить их в качестве потерпевших, приняв все доводы, и совместно с министром здравоохранения оперативно организовать их личный прием для оказания всесторонней помощи.
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