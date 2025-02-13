https://ria.ru/20250213/rets-1999209310.html
РЭЦ начинает реализацию Цифрового стандарта по экспорту
РЭЦ начинает реализацию Цифрового стандарта по экспорту - РИА Новости, 13.02.2025
РЭЦ начинает реализацию Цифрового стандарта по экспорту
На заседании комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению "Международная кооперация и экспорт" 13 февраля одобрен Цифровой стандарт предоставления... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T18:37:00+03:00
2025-02-13T18:37:00+03:00
2025-02-13T18:37:00+03:00
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. На заседании комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению "Международная кооперация и экспорт" 13 февраля одобрен Цифровой стандарт предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Это решение позволит региональным властям совместно с Минэкономразвития России и Российским экспортным центром (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) перейти к предоставлению услуг по принципу "одного окна" на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", - говорится в сообщении.Заседание прошло в рамках исполнения поручения президента России, озвученного в сентябре прошлого года на Госсовете, прошедшем под председательством Владимира Путина. Вице-президент по информационным технологиям РЭЦ Владимир Смирнов сообщил, что разработанный график поэтапного перехода к цифровому формату предоставления услуг будет реализован до 1 января 2026 года."Цифровой стандарт определяет требования к автоматизируемым процессам и порядок взаимодействия между информационными системами региональных органов власти и платформой "Мой экспорт". Его внедрение станет важным шагом к упрощению и улучшению взаимодействия между государственными органами и бизнесом", - рассказал Смирнов.В 2025 году в проекте будут участвовать 14 регионов: Кировская, Владимирская, Курская, Томская, Тюменская, Ярославская, Ленинградская области, Республики Коми, Хакасия и Адыгея, города Севастополь и Москва, Приморский и Камчатский края.Состав услуг, которые будут переведены в цифровой формат с 1 января следующего года, сформирован на основании предложений, полученных от этих субъектов. Он включает 32 новые услуги, которые заявители смогут получить через платформу "Мой экспорт".Кроме того, как рассказал Смирнов, в федеральный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" планируется внести контрольные точки, которые обеспечат выполнение графика перевода региональных услуг на предоставление в соответствии с Цифровым стандартом.РЭЦ уточнил, что Цифровой стандарт будет применяться органами государственной власти, местного самоуправления и организациями, находящимися в их ведении, при предоставлении мер государственной поддержки экспорта и других услуг в сфере экспорта.Автоматизация процессов предоставления услуг включает в себя прием и обработку заявлений, проверку соответствия заявителя условиям предоставления услуги, формирование запросов и получение сведений через единую систему межведомственного электронного взаимодействия, а также контроль качества предоставляемых услуг и соблюдение сроков административных процедур.
https://ria.ru/20250213/eksar-1999206728.html
https://ria.ru/20250213/rynki-1999158914.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Российский экспортный центр (РЭЦ)
РЭЦ начинает реализацию Цифрового стандарта по экспорту
РЭЦ рассказал о цифровом стандарте предоставления региональных услуг по экспорту
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. На заседании комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению "Международная кооперация и экспорт" 13 февраля одобрен Цифровой стандарт предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Это решение позволит региональным властям совместно с Минэкономразвития России и Российским экспортным центром (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) перейти к предоставлению услуг по принципу "одного окна" на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", - говорится в сообщении.
Заседание прошло в рамках исполнения поручения президента России, озвученного в сентябре прошлого года на Госсовете, прошедшем под председательством Владимира Путина. Вице-президент по информационным технологиям РЭЦ Владимир Смирнов сообщил, что разработанный график поэтапного перехода к цифровому формату предоставления услуг будет реализован до 1 января 2026 года.
"Цифровой стандарт определяет требования к автоматизируемым процессам и порядок взаимодействия между информационными системами региональных органов власти и платформой "Мой экспорт". Его внедрение станет важным шагом к упрощению и улучшению взаимодействия между государственными органами и бизнесом", - рассказал Смирнов.
В 2025 году в проекте будут участвовать 14 регионов: Кировская, Владимирская, Курская, Томская, Тюменская, Ярославская, Ленинградская области, Республики Коми, Хакасия и Адыгея, города Севастополь и Москва, Приморский и Камчатский края.
Состав услуг, которые будут переведены в цифровой формат с 1 января следующего года, сформирован на основании предложений, полученных от этих субъектов. Он включает 32 новые услуги, которые заявители смогут получить через платформу "Мой экспорт".
Кроме того, как рассказал Смирнов, в федеральный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" планируется внести контрольные точки, которые обеспечат выполнение графика перевода региональных услуг на предоставление в соответствии с Цифровым стандартом.
РЭЦ уточнил, что Цифровой стандарт будет применяться органами государственной власти, местного самоуправления и организациями, находящимися в их ведении, при предоставлении мер государственной поддержки экспорта и других услуг в сфере экспорта.
Автоматизация процессов предоставления услуг включает в себя прием и обработку заявлений, проверку соответствия заявителя условиям предоставления услуги, формирование запросов и получение сведений через единую систему межведомственного электронного взаимодействия, а также контроль качества предоставляемых услуг и соблюдение сроков административных процедур.