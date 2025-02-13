https://ria.ru/20250213/rets-1999209310.html

РЭЦ начинает реализацию Цифрового стандарта по экспорту

РЭЦ начинает реализацию Цифрового стандарта по экспорту - РИА Новости, 13.02.2025

РЭЦ начинает реализацию Цифрового стандарта по экспорту

На заседании комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению "Международная кооперация и экспорт" 13 февраля одобрен Цифровой стандарт предоставления... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T18:37:00+03:00

2025-02-13T18:37:00+03:00

2025-02-13T18:37:00+03:00

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. На заседании комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению "Международная кооперация и экспорт" 13 февраля одобрен Цифровой стандарт предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Это решение позволит региональным властям совместно с Минэкономразвития России и Российским экспортным центром (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) перейти к предоставлению услуг по принципу "одного окна" на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", - говорится в сообщении.Заседание прошло в рамках исполнения поручения президента России, озвученного в сентябре прошлого года на Госсовете, прошедшем под председательством Владимира Путина. Вице-президент по информационным технологиям РЭЦ Владимир Смирнов сообщил, что разработанный график поэтапного перехода к цифровому формату предоставления услуг будет реализован до 1 января 2026 года."Цифровой стандарт определяет требования к автоматизируемым процессам и порядок взаимодействия между информационными системами региональных органов власти и платформой "Мой экспорт". Его внедрение станет важным шагом к упрощению и улучшению взаимодействия между государственными органами и бизнесом", - рассказал Смирнов.В 2025 году в проекте будут участвовать 14 регионов: Кировская, Владимирская, Курская, Томская, Тюменская, Ярославская, Ленинградская области, Республики Коми, Хакасия и Адыгея, города Севастополь и Москва, Приморский и Камчатский края.Состав услуг, которые будут переведены в цифровой формат с 1 января следующего года, сформирован на основании предложений, полученных от этих субъектов. Он включает 32 новые услуги, которые заявители смогут получить через платформу "Мой экспорт".Кроме того, как рассказал Смирнов, в федеральный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" планируется внести контрольные точки, которые обеспечат выполнение графика перевода региональных услуг на предоставление в соответствии с Цифровым стандартом.РЭЦ уточнил, что Цифровой стандарт будет применяться органами государственной власти, местного самоуправления и организациями, находящимися в их ведении, при предоставлении мер государственной поддержки экспорта и других услуг в сфере экспорта.Автоматизация процессов предоставления услуг включает в себя прием и обработку заявлений, проверку соответствия заявителя условиям предоставления услуги, формирование запросов и получение сведений через единую систему межведомственного электронного взаимодействия, а также контроль качества предоставляемых услуг и соблюдение сроков административных процедур.

https://ria.ru/20250213/eksar-1999206728.html

https://ria.ru/20250213/rynki-1999158914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), российский экспортный центр (рэц)