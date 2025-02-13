https://ria.ru/20250213/realme-1999215257.html

Билайн объявляет о старте продаж realme C75 с выгодой до 6 тысяч рублей

Билайн объявляет о старте продаж realme C75 с выгодой до 6 тысяч рублей - РИА Новости, 13.02.2025

Билайн объявляет о старте продаж realme C75 с выгодой до 6 тысяч рублей

В интернет-магазине, а также в офисах продаж и обслуживания билайна стартовали продажи нового смартфона realme C75 ("Реалми Ц75"). Клиенты мобильного оператора... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T19:15:00+03:00

2025-02-13T19:15:00+03:00

2025-02-13T20:05:00+03:00

технологии

билайн

вымпелком

realme

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999212074_0:51:1080:659_1920x0_80_0_0_0c7ec93942501b13c8efce424168b31b.png

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В интернет-магазине, а также в офисах продаж и обслуживания билайна стартовали продажи нового смартфона realme C75 ("Реалми Ц75"). Клиенты мобильного оператора могут приобрести устройство на особых условиях: комплект 3 в 1, который включает смартфон realme C75, аксессуар и бонусы на связь с выгодой до 6 тысяч рублей.Новинка realme доступна в цветах "Золотой" и "Черный", в конфигурации 8+128 ГБ по цене 15 999 рублей, а 8+256 ГБ - 17 999 рублей.realme C75 получил престижный сертификат независимого аудитора TÜV Rheinland (ТЮФ Рейнланд Групп)– "Смартфон повышенной прочности" (устойчивость к экстремальным температурам, падению и ударостойкость) и прошел тест на работу в экстремальных условиях MIL-STD 810H (устойчивость к давлению, падениям, царапинам и повышенной влажности), что подтверждает его высокую надежность.Смартфон имеет очень высокую защиту от влаги и пыли по стандартам IP66 (АйПи69), IP68 (АйПи68) и IP69 (АйПи66).Прочность устройства также обеспечивается инновационной конструкцией ArmorShell ("Бронированный панцирь"), разработанной realme. Эта комплексная система защиты включает в себя стекло, которое обеспечивает в 2,6 раза большую ударостойкость и в 4 раза большую устойчивость к царапинам, чем материалы, использовавшиеся в более ранних моделях realme.Помимо высокой прочности, realme C75 в своем сегменте выделяется высокой производительностью и впечатляющими ИИ-возможностями. Мощный чипсет G92 Max ("Джи92 Макс") и оперативная память объемом 8 ГБ с возможностью расширения еще на 16 ГБ обеспечивают комфортную работу в режиме многозадачности и безупречную производительность. Полное погружение в контент обеспечивает FHD–экран высокой четкости с частотой 90 Гц и выдающейся в своем сегменте защитой глаз пользователя.realme C75 также оснащен увеличенным динамиком, улучшенным качеством звука и более широким амплитудным диапазоном по сравнению с предыдущими моделями, что обеспечивает громкий, но чистый звук. Кроме того, благодаря увеличению громкости вокальных частот, оптимизации динамического диапазона и работы эквалайзера был усовершенствован алгоритм супергромкости. Так, realme C75 достигает впечатляющего показателя UltraBoom ("УльтраБум") в 400% — смартфон способен заменить небольшую колонку.Суперъемкий аккумулятор в 5828 мАч обеспечивает до 24 дней работы в режиме ожидания, а технология быстрой зарядки мощностью 45 Вт заряжает батарею на целый день за считанные мгновения — всего 5 минут зарядки достаточно для 3 часов работы в режиме разговора. Технология интеллектуальной зарядки отвечает за эффективность и безопасность зарядки даже при очень низких температурах окружающей среды. Также в устройстве доступна технология обратной зарядки.Более подробная информация о предложении доступна на сайте билайна.Реклама, ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр.14, ОГРН 1027700166636, erid: F7NfYUJCUneRGyJM7CQg

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, билайн, вымпелком, realme