Рейтинг@Mail.ru
Билайн объявляет о старте продаж realme C75 с выгодой до 6 тысяч рублей - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:15 13.02.2025 (обновлено: 20:05 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/realme-1999215257.html
Билайн объявляет о старте продаж realme C75 с выгодой до 6 тысяч рублей
Билайн объявляет о старте продаж realme C75 с выгодой до 6 тысяч рублей - РИА Новости, 13.02.2025
Билайн объявляет о старте продаж realme C75 с выгодой до 6 тысяч рублей
В интернет-магазине, а также в офисах продаж и обслуживания билайна стартовали продажи нового смартфона realme C75 ("Реалми Ц75"). Клиенты мобильного оператора... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T19:15:00+03:00
2025-02-13T20:05:00+03:00
технологии
билайн
вымпелком
realme
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999212074_0:51:1080:659_1920x0_80_0_0_0c7ec93942501b13c8efce424168b31b.png
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В интернет-магазине, а также в офисах продаж и обслуживания билайна стартовали продажи нового смартфона realme C75 ("Реалми Ц75"). Клиенты мобильного оператора могут приобрести устройство на особых условиях: комплект 3 в 1, который включает смартфон realme C75, аксессуар и бонусы на связь с выгодой до 6 тысяч рублей.Новинка realme доступна в цветах "Золотой" и "Черный", в конфигурации 8+128 ГБ по цене 15 999 рублей, а 8+256 ГБ - 17 999 рублей.realme C75 получил престижный сертификат независимого аудитора TÜV Rheinland (ТЮФ Рейнланд Групп)– "Смартфон повышенной прочности" (устойчивость к экстремальным температурам, падению и ударостойкость) и прошел тест на работу в экстремальных условиях MIL-STD 810H (устойчивость к давлению, падениям, царапинам и повышенной влажности), что подтверждает его высокую надежность.Смартфон имеет очень высокую защиту от влаги и пыли по стандартам IP66 (АйПи69), IP68 (АйПи68) и IP69 (АйПи66).Прочность устройства также обеспечивается инновационной конструкцией ArmorShell ("Бронированный панцирь"), разработанной realme. Эта комплексная система защиты включает в себя стекло, которое обеспечивает в 2,6 раза большую ударостойкость и в 4 раза большую устойчивость к царапинам, чем материалы, использовавшиеся в более ранних моделях realme.Помимо высокой прочности, realme C75 в своем сегменте выделяется высокой производительностью и впечатляющими ИИ-возможностями. Мощный чипсет G92 Max ("Джи92 Макс") и оперативная память объемом 8 ГБ с возможностью расширения еще на 16 ГБ обеспечивают комфортную работу в режиме многозадачности и безупречную производительность. Полное погружение в контент обеспечивает FHD–экран высокой четкости с частотой 90 Гц и выдающейся в своем сегменте защитой глаз пользователя.realme C75 также оснащен увеличенным динамиком, улучшенным качеством звука и более широким амплитудным диапазоном по сравнению с предыдущими моделями, что обеспечивает громкий, но чистый звук. Кроме того, благодаря увеличению громкости вокальных частот, оптимизации динамического диапазона и работы эквалайзера был усовершенствован алгоритм супергромкости. Так, realme C75 достигает впечатляющего показателя UltraBoom ("УльтраБум") в 400% — смартфон способен заменить небольшую колонку.Суперъемкий аккумулятор в 5828 мАч обеспечивает до 24 дней работы в режиме ожидания, а технология быстрой зарядки мощностью 45 Вт заряжает батарею на целый день за считанные мгновения — всего 5 минут зарядки достаточно для 3 часов работы в режиме разговора. Технология интеллектуальной зарядки отвечает за эффективность и безопасность зарядки даже при очень низких температурах окружающей среды. Также в устройстве доступна технология обратной зарядки.Более подробная информация о предложении доступна на сайте билайна.Реклама, ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр.14, ОГРН 1027700166636, erid: F7NfYUJCUneRGyJM7CQg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999212074_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_65aabe344981e05ff29c7cdb6b3e24d1.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, билайн, вымпелком, realme
Технологии, Билайн, ВымпелКом, Realme

Билайн объявляет о старте продаж realme C75 с выгодой до 6 тысяч рублей

© Фото предоставлено пресс-службой RealmeRealme C75
Realme C75 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Realme
Realme C75
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В интернет-магазине, а также в офисах продаж и обслуживания билайна стартовали продажи нового смартфона realme C75 ("Реалми Ц75"). Клиенты мобильного оператора могут приобрести устройство на особых условиях: комплект 3 в 1, который включает смартфон realme C75, аксессуар и бонусы на связь с выгодой до 6 тысяч рублей.
Новинка realme доступна в цветах "Золотой" и "Черный", в конфигурации 8+128 ГБ по цене 15 999 рублей, а 8+256 ГБ - 17 999 рублей.
realme C75 получил престижный сертификат независимого аудитора TÜV Rheinland (ТЮФ Рейнланд Групп)– "Смартфон повышенной прочности" (устойчивость к экстремальным температурам, падению и ударостойкость) и прошел тест на работу в экстремальных условиях MIL-STD 810H (устойчивость к давлению, падениям, царапинам и повышенной влажности), что подтверждает его высокую надежность.
Смартфон имеет очень высокую защиту от влаги и пыли по стандартам IP66 (АйПи69), IP68 (АйПи68) и IP69 (АйПи66).
Прочность устройства также обеспечивается инновационной конструкцией ArmorShell ("Бронированный панцирь"), разработанной realme. Эта комплексная система защиты включает в себя стекло, которое обеспечивает в 2,6 раза большую ударостойкость и в 4 раза большую устойчивость к царапинам, чем материалы, использовавшиеся в более ранних моделях realme.
Помимо высокой прочности, realme C75 в своем сегменте выделяется высокой производительностью и впечатляющими ИИ-возможностями. Мощный чипсет G92 Max ("Джи92 Макс") и оперативная память объемом 8 ГБ с возможностью расширения еще на 16 ГБ обеспечивают комфортную работу в режиме многозадачности и безупречную производительность. Полное погружение в контент обеспечивает FHD–экран высокой четкости с частотой 90 Гц и выдающейся в своем сегменте защитой глаз пользователя.
realme C75 также оснащен увеличенным динамиком, улучшенным качеством звука и более широким амплитудным диапазоном по сравнению с предыдущими моделями, что обеспечивает громкий, но чистый звук. Кроме того, благодаря увеличению громкости вокальных частот, оптимизации динамического диапазона и работы эквалайзера был усовершенствован алгоритм супергромкости. Так, realme C75 достигает впечатляющего показателя UltraBoom ("УльтраБум") в 400% — смартфон способен заменить небольшую колонку.
Суперъемкий аккумулятор в 5828 мАч обеспечивает до 24 дней работы в режиме ожидания, а технология быстрой зарядки мощностью 45 Вт заряжает батарею на целый день за считанные мгновения — всего 5 минут зарядки достаточно для 3 часов работы в режиме разговора. Технология интеллектуальной зарядки отвечает за эффективность и безопасность зарядки даже при очень низких температурах окружающей среды. Также в устройстве доступна технология обратной зарядки.
Более подробная информация о предложении доступна на сайте билайна.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр.14, ОГРН 1027700166636, erid: F7NfYUJCUneRGyJM7CQg
 
ТехнологииБилайнВымпелКомRealme
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала