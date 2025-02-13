https://ria.ru/20250213/razgovor-1999053815.html

Нарышкин прокомментировал разговор Путина и Трампа

Нарышкин прокомментировал разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025

Нарышкин прокомментировал разговор Путина и Трампа

Содержательный, глубокий разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа создал необходимые условия для продолжения работы на уровне, в том РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T11:30:00+03:00

2025-02-13T11:30:00+03:00

2025-02-13T11:49:00+03:00

в мире

россия

сша

украина

владимир путин

дональд трамп

сергей нарышкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994883895_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f5e981ed81ed116ce7690dc97ca1a5c5.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Содержательный, глубокий разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа создал необходимые условия для продолжения работы на уровне, в том числе глав спецслужб, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи."Состоявшийся вчера содержательный, глубокий разговор между президентами наших стран, конечно же, создал необходимые условия для того, чтобы работа была продолжена на уровне руководителей ведомств, в том числе силовых, специальных служб. Такое поручение дано", - сказал Нарышкин журналистам.

https://ria.ru/20250213/ssha-1999002797.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, сергей нарышкин