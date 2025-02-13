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Нарышкин прокомментировал разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
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11:30 13.02.2025 (обновлено: 11:49 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/razgovor-1999053815.html
Нарышкин прокомментировал разговор Путина и Трампа
Нарышкин прокомментировал разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
Нарышкин прокомментировал разговор Путина и Трампа
Содержательный, глубокий разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа создал необходимые условия для продолжения работы на уровне, в том РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T11:30:00+03:00
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в мире
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Содержательный, глубокий разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа создал необходимые условия для продолжения работы на уровне, в том числе глав спецслужб, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи."Состоявшийся вчера содержательный, глубокий разговор между президентами наших стран, конечно же, создал необходимые условия для того, чтобы работа была продолжена на уровне руководителей ведомств, в том числе силовых, специальных служб. Такое поручение дано", - сказал Нарышкин журналистам.
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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, сергей нарышкин
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Нарышкин
Нарышкин прокомментировал разговор Путина и Трампа

Нарышкин: разговор Путина и Трампа создал условия для контактов глав спецслужб

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин говорит по телефону
Президент России Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Содержательный, глубокий разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа создал необходимые условия для продолжения работы на уровне, в том числе глав спецслужб, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
"Состоявшийся вчера содержательный, глубокий разговор между президентами наших стран, конечно же, создал необходимые условия для того, чтобы работа была продолжена на уровне руководителей ведомств, в том числе силовых, специальных служб. Такое поручение дано", - сказал Нарышкин журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампСергей Нарышкин
 
 
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