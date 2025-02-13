Нарышкин прокомментировал разговор Путина и Трампа
Нарышкин: разговор Путина и Трампа создал условия для контактов глав спецслужб
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин говорит по телефону
Президент России Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Содержательный, глубокий разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа создал необходимые условия для продолжения работы на уровне, в том числе глав спецслужб, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
"Состоявшийся вчера содержательный, глубокий разговор между президентами наших стран, конечно же, создал необходимые условия для того, чтобы работа была продолжена на уровне руководителей ведомств, в том числе силовых, специальных служб. Такое поручение дано", - сказал Нарышкин журналистам.