https://ria.ru/20250213/razgovor-1999031329.html

Генсек НАТО прокомментировал разговор Путина и Трампа

Генсек НАТО прокомментировал разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025

Генсек НАТО прокомментировал разговор Путина и Трампа

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "создает впечатление" начала переговоров по Украине. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T10:17:00+03:00

2025-02-13T10:17:00+03:00

2025-02-13T10:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "создает впечатление" начала переговоров по Украине."Это очевидно создает такое впечатление. Это был удачный телефонный разговор. Мы все хотим мира на Украине", - сказал он, отвечая на вопрос о том, станет ли разговор Путина и Трампа началом переговорного процесса по Украине.По его словам, необходимо обеспечить вовлеченность Украины в этот процесс, а также прочность будущих договоренностей.

https://ria.ru/20250213/ssha-1999002797.html

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россия

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, нато, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, марк рютте