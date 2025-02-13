https://ria.ru/20250213/razgovor-1999031329.html
Генсек НАТО прокомментировал разговор Путина и Трампа
Генсек НАТО прокомментировал разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
Генсек НАТО прокомментировал разговор Путина и Трампа
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "создает впечатление" начала переговоров по Украине. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T10:17:00+03:00
2025-02-13T10:17:00+03:00
2025-02-13T10:23:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "создает впечатление" начала переговоров по Украине."Это очевидно создает такое впечатление. Это был удачный телефонный разговор. Мы все хотим мира на Украине", - сказал он, отвечая на вопрос о том, станет ли разговор Путина и Трампа началом переговорного процесса по Украине.По его словам, необходимо обеспечить вовлеченность Украины в этот процесс, а также прочность будущих договоренностей.
https://ria.ru/20250213/ssha-1999002797.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Генсек НАТО прокомментировал разговор Путина и Трампа
Рютте: беседа Путина и Трампа создает впечатление начала переговоров по Украине