Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО прокомментировал разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:17 13.02.2025 (обновлено: 10:23 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/razgovor-1999031329.html
Генсек НАТО прокомментировал разговор Путина и Трампа
Генсек НАТО прокомментировал разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
Генсек НАТО прокомментировал разговор Путина и Трампа
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "создает впечатление" начала переговоров по Украине. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T10:17:00+03:00
2025-02-13T10:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987082248_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6bd4a62f2d12bac2b9c4a73ea6689d67.jpg
БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "создает впечатление" начала переговоров по Украине."Это очевидно создает такое впечатление. Это был удачный телефонный разговор. Мы все хотим мира на Украине", - сказал он, отвечая на вопрос о том, станет ли разговор Путина и Трампа началом переговорного процесса по Украине.По его словам, необходимо обеспечить вовлеченность Украины в этот процесс, а также прочность будущих договоренностей.
https://ria.ru/20250213/ssha-1999002797.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987082248_272:0:3001:2047_1920x0_80_0_0_f998ae41cd8b4e8a1041c2e7f6e6895f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, нато, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, марк рютте
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Марк Рютте
Генсек НАТО прокомментировал разговор Путина и Трампа

Рютте: беседа Путина и Трампа создает впечатление начала переговоров по Украине

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "создает впечатление" начала переговоров по Украине.
"Это очевидно создает такое впечатление. Это был удачный телефонный разговор. Мы все хотим мира на Украине", - сказал он, отвечая на вопрос о том, станет ли разговор Путина и Трампа началом переговорного процесса по Украине.
По его словам, необходимо обеспечить вовлеченность Украины в этот процесс, а также прочность будущих договоренностей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
США наконец-то сделали Зеленскому по-настоящему больно
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампМарк Рютте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала