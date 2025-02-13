https://ria.ru/20250213/rak-1998989664.html

Онколог назвал основные причины появления рака

Онколог назвал основные причины появления рака - РИА Новости, 13.02.2025

Онколог назвал основные причины появления рака

Развитие онкологических заболеваний связано с сочетанием генетических факторов и воздействия окружающей среды, основная роль у мутаций в клеточных ДНК, заявил... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T02:56:00+03:00

2025-02-13T02:56:00+03:00

2025-02-13T11:16:00+03:00

общество

россия

андрей каприн

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Развитие онкологических заболеваний связано с сочетанием генетических факторов и воздействия окружающей среды, основная роль у мутаций в клеточных ДНК, заявил РИА Новости генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн."Развитие онкологического заболевания обусловлено целым сочетанием генетических факторов и воздействия окружающей среды. Основную роль в возникновении злокачественного новообразования играют мутации в клеточных ДНК, которые могут быть вызваны самыми различными внешними причинами, такими как ультрафиолетовое излучение, вредные химические вещества, алкоголь, курение, низкая физическая активность, ожирение, а также вирусные инфекции", — сказал он. Онколог отметил, что среди факторов, способствующих мутациям клеток, также — хронические воспалительные процессы, вирусные инфекции, например, ВПЧ, гепатит B и C.Для профилактики онкологических заболеваний важно соблюдать сбалансированное питание, которое включает достаточное количество овощей, фруктов и клетчатки, а также сокращение избыточного потребления красного мяса и переработанных продуктов, подчеркнул Каприн.Кроме того, важна регулярная физическая активность, которая помогает поддерживать нормальный вес и снижает риск развития не только рака, но и других серьезных патологий, пояснил специалист. Так, по его словам, курение и алкоголь напрямую связаны с возникновением как минимум двадцати видов онкологических заболеваний."Полностью исключить вероятность заболевания невозможно, и наследственные и другие факторы оказывают существенное влияние на развитие рака", — предупредил Каприн.Именно регулярные медицинские осмотры и раннее выявление заболеваний играют ключевую роль в снижении риска и повышении эффективности лечения, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250211/rak-1998519253.html

https://ria.ru/20250209/onkolog-1998212574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, андрей каприн