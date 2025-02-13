https://ria.ru/20250213/rada-1999051565.html

В Раде заявили, что власти Украины открывают ворота в ад

В Раде заявили, что власти Украины открывают ворота в ад - РИА Новости, 13.02.2025

В Раде заявили, что власти Украины открывают ворота в ад

Украинские власти открывают ворота в ад, раскалывая страну, заявила депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T11:25:00+03:00

2025-02-13T11:25:00+03:00

2025-02-13T14:51:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Украинские власти открывают ворота в ад, раскалывая страну, заявила депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в Telegram-канале."Набрасывание фекалий на администрацию Байдена за "не такую" помощь не помогло понравиться администрации Трампа. Новый американский президент публично заявляет, что Украина должна вернуть всю помощь, которую нам оказали ранее, чтобы мы выстояли. За каждую копейку придется платить Украине. В это время власти продолжают воровать и покупают старое российское атомное оборудование", — написала она. По словам Геращенко, каждый украинец уже понял, что находится в особо кровавом противостоянии с жестоким врагом, который одолевает страну изнутри. "Потому что украинская власть открывает ворота в ад, раскалывая страну. <…> Накрывая усталое, сморщенное, эмоционально расшатанное общество новыми волнами пренебрежения и противостояния", — заключила она. На этой неделе Трамп заявил, что Украина должна возместить США вложенные для ее поддержки средства, которые он оценил в 300-350 миллиардов, а гарантировать этот возврат киевские власти смогут за счет предоставления Америке доступа к месторождениям полезных ископаемых и редкоземельных металлов, которыми богаты украинские недра. По словам Трампа, Киев с этим согласился.

https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998780360.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, ирина геращенко, петр порошенко, нато, верховная рада украины, европейская солидарность