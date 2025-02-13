https://ria.ru/20250213/pyrev-1999119434.html

Иван Грозный советского кино: как Пырьев создавал шедевры и ломал судьбы

Иван Грозный советского кино: как Пырьев создавал шедевры и ломал судьбы - РИА Новости, 13.02.2025

Иван Грозный советского кино: как Пырьев создавал шедевры и ломал судьбы

Иван Пырьев — гений советского кино, создатель легендарных фильмов и... тиран, сломавший не одну карьеру. Его картины стали классикой, а его методы — притчей во РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T17:45:00+03:00

2025-02-13T17:45:00+03:00

2025-02-13T17:45:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Иван Пырьев — гений советского кино, создатель легендарных фильмов и... тиран, сломавший не одну карьеру. Его картины стали классикой, а его методы — притчей во языцех. Коллеги шептались о его мстительности, а актрисы боялись сказать "нет". История человека, который возвышал и разрушал с одинаковой страстью.Мальчик без детстваБольше века назад, 17 ноября 1901 года, в селе Камень Томской губернии (ныне Камень-на-Оби, Алтайский край) в крестьянской семье родился Иван Пырьев — будущий легендарный режиссер, директор "Мосфильма" и шестикратный лауреат Сталинских премий.Его детство было далеким от идиллии: в три года он потерял отца, погибшего в драке, а мать, оставив сына на попечении деда-старообрядца, уехала на заработки.С восьми лет Иван пас скот, помогал по хозяйству и учился в церковно-приходской школе. В 11 лет он переехал к матери в Мариинск, но жизнь там не задалась: после ссоры с отчимом мальчик сбежал из дома. С тех пор началась его борьба за выживание. Пырьев скитался и брался за любую работу: был поваренком, помощником в колбасной лавке, торговал папиросами и газетами в поездах. Иногда приходилось есть кору липы, чтобы заглушить голод.В 15 лет Иван отправился на фронт Первой мировой войны. Храбрость в разведке принесла ему два ранения и Георгиевские кресты 3-й и 4-й степеней. Но война не пощадила его: в 1918 году он заболел тифом. После выздоровления Пырьев вступил в Красную армию, где служил рядовым красноармейцем, а позже — политруком.В 1919 году судьба привела его в Екатеринбург, где он познакомился с Григорием Александровым. Вместе они записались в театральную студию, руководили местной самодеятельностью, а Пырьев даже выступал на сцене под псевдонимом Алтайский. Вдохновленные гастролями Третьей студии МХАТ, друзья решили покорить Москву.Театр, кино и первые шаги в режиссуреПосле переезда в Москву в 1921 году Иван Пырьев окунулся в мир театра и кино с головой. В Екатеринбурге он уже успел попробовать себя на сцене под псевдонимом Алтайский, но гастроли МХАТа произвели на него такое впечатление, что он решил учиться у лучших. В столице Пырьев поступил в Государственную экспериментальную театральную мастерскую (ГЭКТЕМАС) Всеволода Мейерхольда, где сначала окончил актерское отделение, а затем учился на режиссера.Параллельно с учебой он играл в Театре Мейерхольда и работал ассистентом режиссеров на кинофабриках "Госкино", "Пролеткино" и "Союзкино". Его наставниками стали легенды: Михаил Чехов, Сергей Эйзенштейн и сам Мейерхольд. Эти годы стали для Пырьева школой мастерства, где он оттачивал свое понимание искусства.В 1929 году состоялся его режиссерский дебют — немая комедия "Посторонняя женщина" по сценарию Николая Эрдмана и Анатолия Мариенгофа. Интересно, что до Пырьева этот сценарий отвергли пять режиссеров. Следом он снял политическую сатиру "Государственный чиновник", но фильм сразу попал под запрет. Пырьеву пришлось переработать картину, чтобы ее выпустили в прокат.Не менее сложной оказалась судьба антифашистской драмы "Конвейер смерти". Фильм тоже долго дорабатывали, прежде чем он увидел свет. А вот амбициозный проект экранизации "Мертвых душ" так и остался нереализованным. Сценарий писал Михаил Булгаков, музыку — Дмитрий Шостакович, а роль Плюшкина должен был сыграть сам Мейерхольд. Однако Пырьев внезапно отказался от съемок, заявив, что хочет посвятить себя "правдивому художественному отражению современности"."Иван Грозный"В 1930-е годы Пырьев искал себя. После дебюта с фильмом "Посторонняя женщина" он экспериментировал с сатирой и драмой. В 1936 году он снял "Партийный билет" — историю о любви ударницы производства и врага народа. Фильм вызвал шок у руководства "Мосфильма": его запретили, а Пырьева уволили и отправили на Киевскую киностудию.Но именно там он нащупал свою формулу успеха. Его первая музыкальная комедия "Богатая невеста" (1937) стала хитом. За ней последовали "Трактористы" (1939) и "Свинарка и пастух" (1941). Интересный факт: когда началась Великая Отечественная война, Иван Александрович, как и многие его коллеги, записался добровольцем, готовый встать на защиту Родины. Однако судьба распорядилась иначе. Сам Сталин лично приказал найти режиссера и вернуть его на съемочную площадку комедии. Лидер СССР понимал, что в тяжелые военные годы людям нужна не только информация с фронтов, но и история, которая могла бы вселить надежду и подарить хотя бы мгновения радости. Картина завоевала огромную популярность и до сих пор считается одним из самых ярких примеров советского кинематографа военных лет.Далее был "Секретарь райкома" (1942), в котором показал партизанскую войну в духе приключения с элементами детектива. "Сталин и его окружение – все высоко оценили этот фильм. Он велел срочно тиражировать и посылать копии на все фронты и во все области страны", — вспоминал директор ЦОКС Михаил Тихонов. "В 6 часов вечера после войны" (1944) — полный предчувствия грядущей Победы и "Кубанские казаки" (1949).Эти фильмы, наполненные оптимизмом и песнями, прославили Пырьева на весь Союз. Он стал шестикратным лауреатом Сталинской премии, но одновременно заработал репутацию "лакировщика" действительности.В 1954 году Пырьев возглавил "Мосфильм". На этом посту он развернул масштабную модернизацию: расширил территорию студии в два раза, полностью переоснастил производство, решил проблему звука и подготовил студию к переходу на цветное кино.Но главное — он стал настоящим "крестным отцом" для молодых талантов. По его инициативе при "Мосфильме" были созданы Высшие режиссерские курсы, которые он возглавлял с 1957 по 1965 год.В 1960-е годы Пырьев отошел от музыкальных комедий и обратился к классике. Он экранизировал произведения Достоевского: "Идиот" (1958), "Белые ночи" (1959) и "Братья Карамазовы" (1969). Эти фильмы тоже стали событиями, получив признание зрителей и критиков.Пырьев лично опекал начинающих режиссеров: именно он пригласил на студию Григория Чухрая, Александра Алова и Владимира Наумова. Он буквально заставил Эльдара Рязанова снять "Карнавальную ночь", которая стала началом его карьеры. А Леониду Гайдаю посоветовал взяться за драму "Трижды воскресший", чтобы вернуться в кино после провала комедии "Жених с того света".Иван Александрович был не просто режиссером — он был фигурой, которая определяла судьбы людей и целой индустрии. Его называли "Иваном Грозным" за жесткий стиль руководства и безграничное влияние. Но говорить об этом вслух боялись: слишком велика была его власть. Только после смерти Пырьева коллеги осмелились рассказать, каким он был на самом деле.Его влияние на советский кинематограф невозможно переоценить. Пырьев оставил после себя не только фильмы, но и целую эпоху. Эпоху, в которой он был и творцом, и тираном. И, возможно, именно это сочетание сделало его одной из самых значимых фигур в истории советского кино.Первая жена Ада ВойцикИван Пырьев был не только гениальным режиссером и влиятельным управленцем, но и человеком, чья личная жизнь вызывала не меньше споров, чем его фильмы. Он не был однолюбом: его увлечения женщинами становились темой для пересудов, а слухи о его мстительности к тем, кто ему отказывал, ходили по всей киноиндустрии.В 1927 году Иван Пырьев увидел на экране молодую актрису Аду Войцик в фильме Якова Протазанова "Сорок первый". Ее образ настолько покорил режиссера, что он решил завоевать ее и в жизни. В том же году они поженились, Аде было 22 года, Ивану 26.У пары родился сын Эрик в 1931 году, который впоследствии тоже стал режиссером. Однако семейное счастье длилось недолго.В 1936 году Пырьев уехал в Киев, где начал съемки комедии "Богатая невеста". Там он познакомился с Мариной Ладыниной, которая стала не только его музой, но и причиной разрыва с Адой. Позже Войцик признавалась, что после совместной жизни со знаменитым режиссером она утратила веру в человеческую порядочность.После развода Ада сосредоточилась на карьере и воспитании сына. Она пережила и смерть Эрика, и смерть самого Пырьева. Актриса скончалась 2 сентября 1982 года в Москве в возрасте 77 лет и была похоронена на Хованском кладбище.Вторая жена Марина ЛадынинаПырьев не был человеком, который мог довольствоваться одной женщиной. В 1936 году, во время съемок фильма "Богатая невеста", Пырьев впервые увидел Марину Ладынину. Ему было 35 лет, ей — 28. Режиссер сразу понял, что она идеально подходит на главную роль, но вскоре понял и другое: он влюбился.На тот момент Пырьев был женат на Аде Войцик, но это не остановило ни его, ни Ладынину. Роман развивался стремительно, и вскоре режиссер стал разрываться между двумя семьями. Войцик, пытаясь сохранить брак, даже приходила к Ладыниной, чтобы предупредить ее: "Брак с Пырьевым принесет не только счастье, но и слезы". Но Марина не послушала.14 января 1938 года у пары родился сын Андрей. Ладынина скрывала беременность и роды, опасаясь скандала. Пырьев хотел записать сына на свою фамилию, но Марина отказалась, будучи уверенной, что ей придется растить ребенка одной.Несмотря на рождение сына, официально они расписались только в 1952 году — через 16 лет после начала романа. К тому моменту Ладынина уже стала главной музой Пырьева и звездой советского кино. Она снялась в его фильмах: "Трактористы", "Свинарка и пастух", "В 6 часов вечера после войны", "Кубанские казаки". За эти роли актриса получила несколько Сталинских премий.Их союз продлился 20 лет, но закончился громким скандалом. Во время съемок последнего совместного фильма Пырьев увлекся молодой актрисой Людмилой Марченко, которая была младше его на 40 лет. Ладынина, уставшая от интрижек мужа и пытаясь спасти семью, написала письмо в ЦК КПСС, обвиняя мужа в сожительстве с Марченко. Однако письмо не было отправлено: его нашла домработница и передала Пырьеву.Режиссер счел это предательством. Развод сопровождался взаимными обвинениями: Пырьев утверждал, что Ладынина изменяла ему, а домработница подтвердила это в суде. После развода карьера Марины фактически закончилась. Многие считают, что Пырьев, будучи директором "Мосфильма", наложил негласный запрет на ее съемки. Сама актриса говорила, что ей просто не предлагали интересных ролей.После развода Ладынина вела замкнутый образ жизни. Она практически не общалась с друзьями и родственниками. По словам знакомых, она узнавала о жизни сына от общих знакомых.У Андрея были сложные отношения с матерью. Ладынина не приняла его жену и, по словам Андрея, "ругалась с ним, как и все матери". Несмотря на это, в последние годы жизни Марины они смогли помириться и немного сблизиться. Ладынина скончалась в 2003 году, прожив последние годы в уединении.Отказ Веры ВасильевойДля 22-летней студентки театрального училища Веры Васильевой 1947 год стал переломным моментом. Ее дебют в кино — роль в фильме "Сказание о земле Сибирской" под руководством легендарного режиссера Ивана Пырьева — принесла ей мгновенную славу.После выхода фильма Пырьев пригласил молодую актрису в свой гостиничный номер. Его намерения были очевидны: он хотел "отблагодарить" ее за успех. Но Вера, шокированная происходящим, не стала мириться с таким поведением. Она покинула номер, не желая поддаваться давлению. На долгие годы ее карьера сильно замедлилась.Вера Кузьминична хранила молчание об этом случае долгое время, но позже призналась, что не держит зла на режиссера. Она назвала его действия "безумной ошибкой" и отметила, что подобное поведение было, к сожалению, распространенным явлением в мире кино того времени.Несостоявшийся роман с Екатериной СавинойПырьев был человеком, который привык добиваться своего. Но когда он встретил сопротивление, его реакция могла быть разрушительной. В 1949 году, после проб на роль в фильме "Кубанские казаки", Иван Александрович пригласил 23-летнюю Екатерину Савинову к себе, чтобы "поработать над образом". Молодая актриса, тогда еще начинающая, восприняла это как шанс проявить себя. Однако оказавшись в кабинете режиссера, она быстро поняла, что работа над ролью была лишь предлогом.Пырьев, известный своими ухаживаниями за актрисами, сделал Савиновой откровенное предложение. Но Екатерина, в отличие от многих, не стала молчать. Она дала Пырьеву пощечину и ушла. Для Пырьева такой отказ стал ударом по самолюбию. Он, как утверждают современники, пообещал "испортить ей карьеру". И слово свое сдержал.После инцидента Савинова почти 10 лет не получала главных ролей. Ей предлагали лишь эпизодические роли, часто даже без указания в титрах. Киностудии, куда она приходила на пробы, отказывали ей, ссылаясь на отсутствие вакансий.При жизни Пырьева большинство актрис, ставших жертвами его мстительности, молчали. Он был слишком влиятелен, чтобы открыто противостоять ему. Екатерина Савинова не стала исключением. Она продолжала работать, но ее талант так и не раскрылся в полной мере.Клара Румянова дала отпорКлара Румянова с детства мечтала о кино, но ее актерская карьера оборвалась, едва начавшись. В 1953 году режиссер Иван Пырьев предложил ей главную роль в фильме "Испытание верности". Однако 24-летняя актриса отказалась, и, по слухам, дело было не только в сценарии – Румянова не захотела становиться любовницей мэтра.Пырьев пришел в ярость и приказал вычеркнуть ее имя из списков "Мосфильма". После этого актрису снимали только в эпизодах, а затем вовсе перестали приглашать в кино. Так Румянова оказалась на "Союзмультфильме", где ее голос навсегда вошел в историю анимации. Незадолго до смерти Пырьев позвонил Румяновой и попросил у нее прощения за то, что разрушил ее карьеру.Ольга Бган: звезда, угасшая слишком раноОльга Бган начала свой путь в кино с небольшой роли в фильме "За витриной универмага", но настоящая слава пришла к ней после мелодрамы "Человек родился" (1956). Казалось, 20-летнюю девушку ждет блестящее будущее на большом экране. Однако вскоре предложения перестали поступать. Ее последняя работа в кино датируется 1962 годом.По слухам, карьеру актрисы мог разрушить только Пырьев, известный своим влиянием и скандальной репутацией. Хотя точной информации о причинах конфликта нет, многие связывают ее исчезновение с так называемым "пырьевским запретом". Как и в случаях с Людмилой Марченко, Кларой Румяновой и другими актрисами, возможно, все началось с отказа ответить взаимностью на его ухаживания.Несмотря на талант и ранний успех, Ольга Бган оказалась забыта в мире кино, оставив после себя лишь несколько заметных ролей.Ия Арепина: цена правдыРоль Маши Мироновой в "Капитанской дочке" (1958) принесла 28-летней Ие Арепиной всенародную славу и обещала блестящее будущее. Но судьба актрисы круто изменилась, когда на нее обратил внимание Иван Пырьев. Режиссер, известный своей настойчивостью, начал преследовать молодую актрису, но получил решительный отказ. Более того, Арепина написала жалобу на его домогательства в ЦК КПСС.Этот шаг стал для нее роковым. Вместо поддержки она столкнулась с осуждением: ее обвинили в скандале, а режиссеры перестали приглашать на главные роли. Лишь спустя 14 лет Василий Шукшин дал ей заметную роль в фильме "Калина красная".Короткий роман с Людмилой МарченкоИстория Ивана Пырьева и Людмилы Марченко — это настоящий сюжет для драмы с элементами трагедии. В 1958 году 57-летний Пырьев, уже легенда советского кино и директор "Мосфильма", встретил 18-летнюю Людмилу Марченко. Она только что прославилась благодаря роли в фильме "Добровольцы" и поступила на актерский факультет ВГИКа. Пырьеву было почти 60, но это не помешало ему влюбиться с первого взгляда.Марченко была обворожительна, и Пырьев, потеряв голову, предложил ей главную роль в своем новом фильме "Белые ночи" по Достоевскому. Коллеги и друзья пытались образумить режиссера, но он был непреклонен. Для него Людмила стала не просто актрисой, но и "главной любовью жизни".Пырьев не скрывал своих чувств: он представлял Людмилу как свою жену, выбил для нее квартиру и осыпал подарками. Однако Людмила, несмотря на ухаживания, избегала его. Она даже отказалась встречаться с ним на съемной квартире, что только разожгло его интерес.Родители Марченко были против этого союза из-за огромной разницы в возрасте. Сама Людмила, как позже выяснилось, была влюблена в женатого актера Олега Стриженова. Но Пырьев, привыкший добиваться своего, не сдавался.Их отношения продлились около полугода и закончились громким скандалом. Пырьев узнал, что Марченко изменяет ему с молодым геологом Валентином Березиным. Более того, она приводила любовника в квартиру, которую Пырьев для нее выбил.Для Пырьева измена стала ударом. Режиссер, используя свое влияние, отдал негласный приказ не снимать Марченко в кино. Вахтеры перестали пускать ее на территорию "Мосфильма", а режиссеры, боясь гнева Пырьева, избегали сотрудничества с ней. Карьера Марченко, которая могла стать одной из самых ярких в советском кино, была разрушена.Для Пырьева эта история тоже не прошла бесследно. В 1960 году, на фоне скандалов и интриг, он был снят с должности председателя оргкомитета Союза кинематографистов. Его влияние начало ослабевать.Третья жена Лионелла СкирдаПосле неудачного романа с Людмилой Марченко Иван Пырьев встретил Лионеллу — молодую актрису, которая стала его музой и спасением в трудный период жизни. На момент их знакомства ей было всего 19 лет, а режиссеру — 58. Такая разница в возрасте шокировала общество, но Лионелла видела в Пырьеве "совершенно несчастного человека", которого нужно было вывести из депрессии.Он снял ее в своих картинах "Свет далекой звезды" и "Братья Карамазовы", где Скирда исполнила одну из главных ролей. В 1967-м пара заключила официальный брак. Однако их совместное счастье оказалось недолгим. 7 февраля 1968 года, после тяжелого дня съемок "Братьев Карамазовых", 66-летний режиссер вернулся домой, лег спать — и больше не проснулся. Экспертиза показала, что он перенес шесть инфарктов, и его сердце просто не выдержало.

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