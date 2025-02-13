Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО уничтожили воздушную цель в Славянске-на-Кубани - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:27 13.02.2025 (обновлено: 23:42 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/pvo-1999250491.html
Силы ПВО уничтожили воздушную цель в Славянске-на-Кубани
Силы ПВО уничтожили воздушную цель в Славянске-на-Кубани - РИА Новости, 13.02.2025
Силы ПВО уничтожили воздушную цель в Славянске-на-Кубани
Воздушная цель поражена в Славянске-на-Кубани, в результате падения обломков загорелась сухая трава, пожар потушен, пострадавших и разрушений нет, сообщили в... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T23:27:00+03:00
2025-02-13T23:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
славянск-на-кубани
безопасность
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
КРАСНОДАР, 13 фев - РИА Новости. Воздушная цель поражена в Славянске-на-Кубани, в результате падения обломков загорелась сухая трава, пожар потушен, пострадавших и разрушений нет, сообщили в оперштабе Краснодарского края."В Славянске-на-Кубани поражена воздушная цель, обломки упали в поле на окраине города, возгорание сухой травы после падения оперативно потушили. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html
славянск-на-кубани
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
славянск-на-кубани, безопасность, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Славянск-на-Кубани, Безопасность, Краснодарский край
Силы ПВО уничтожили воздушную цель в Славянске-на-Кубани

В Славянске-на-Кубани на окраине города упали обломки пораженной воздушной цели

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 13 фев - РИА Новости. Воздушная цель поражена в Славянске-на-Кубани, в результате падения обломков загорелась сухая трава, пожар потушен, пострадавших и разрушений нет, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Славянске-на-Кубани поражена воздушная цель, обломки упали в поле на окраине города, возгорание сухой травы после падения оперативно потушили. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.
Сибирячок - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
"Знаем, как обмануть РЭБ". Что придумали московские инженеры для бойцов СВО
26 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСлавянск-на-КубаниБезопасностьКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала