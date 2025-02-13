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Силы ПВО уничтожили воздушную цель в Славянске-на-Кубани
Силы ПВО уничтожили воздушную цель в Славянске-на-Кубани - РИА Новости, 13.02.2025
Силы ПВО уничтожили воздушную цель в Славянске-на-Кубани
Воздушная цель поражена в Славянске-на-Кубани, в результате падения обломков загорелась сухая трава, пожар потушен, пострадавших и разрушений нет, сообщили в... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T23:27:00+03:00
2025-02-13T23:27:00+03:00
2025-02-13T23:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
славянск-на-кубани
безопасность
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 13 фев - РИА Новости. Воздушная цель поражена в Славянске-на-Кубани, в результате падения обломков загорелась сухая трава, пожар потушен, пострадавших и разрушений нет, сообщили в оперштабе Краснодарского края."В Славянске-на-Кубани поражена воздушная цель, обломки упали в поле на окраине города, возгорание сухой травы после падения оперативно потушили. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
славянск-на-кубани, безопасность, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Славянск-на-Кубани, Безопасность, Краснодарский край
Силы ПВО уничтожили воздушную цель в Славянске-на-Кубани
В Славянске-на-Кубани на окраине города упали обломки пораженной воздушной цели