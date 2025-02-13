https://ria.ru/20250213/pvo-1999250491.html

Силы ПВО уничтожили воздушную цель в Славянске-на-Кубани

Силы ПВО уничтожили воздушную цель в Славянске-на-Кубани - РИА Новости, 13.02.2025

Силы ПВО уничтожили воздушную цель в Славянске-на-Кубани

Воздушная цель поражена в Славянске-на-Кубани, в результате падения обломков загорелась сухая трава, пожар потушен, пострадавших и разрушений нет, сообщили в... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T23:27:00+03:00

2025-02-13T23:27:00+03:00

2025-02-13T23:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

славянск-на-кубани

безопасность

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 13 фев - РИА Новости. Воздушная цель поражена в Славянске-на-Кубани, в результате падения обломков загорелась сухая трава, пожар потушен, пострадавших и разрушений нет, сообщили в оперштабе Краснодарского края."В Славянске-на-Кубани поражена воздушная цель, обломки упали в поле на окраине города, возгорание сухой травы после падения оперативно потушили. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html

славянск-на-кубани

краснодарский край

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Дарья Буймова

славянск-на-кубани, безопасность, краснодарский край