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Над Крымом и Черным морем сбили семь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 13.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:50 13.02.2025 (обновлено: 21:20 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/pvo-1999236736.html
Над Крымом и Черным морем сбили семь беспилотников ВСУ
Над Крымом и Черным морем сбили семь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 13.02.2025
Над Крымом и Черным морем сбили семь беспилотников ВСУ
Силы противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T20:50:00+03:00
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специальная военная операция на украине
черное море
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, сообщили в Минобороны. &quot;Тринадцатого февраля текущего года, в период с 19:00 до 19:30 мск, дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Как уточняется, пять дронов ликвидировали над Крымом, еще два — над акваторией Черного моря.ВСУ постоянно пытаются атаковать ракетами и беспилотниками Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО отражают большинство атак.
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черное море, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Над Крымом и Черным морем сбили семь беспилотников ВСУ

Минобороны: ПВО сбила семь украинских БПЛА над Крымом и Черным морем

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, сообщили в Минобороны.
«

"Тринадцатого февраля текущего года, в период с 19:00 до 19:30 мск, дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов", — подчеркнули в ведомстве.

Как уточняется, пять дронов ликвидировали над Крымом, еще два — над акваторией Черного моря.
ВСУ постоянно пытаются атаковать ракетами и беспилотниками Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы.
Системы ПВО отражают большинство атак.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореРеспублика КрымМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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