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Над Крымом и Черным морем сбили семь беспилотников ВСУ

Над Крымом и Черным морем сбили семь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 13.02.2025

Над Крымом и Черным морем сбили семь беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.02.2025

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специальная военная операция на украине

черное море

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, сообщили в Минобороны. "Тринадцатого февраля текущего года, в период с 19:00 до 19:30 мск, дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов", — подчеркнули в ведомстве.Как уточняется, пять дронов ликвидировали над Крымом, еще два — над акваторией Черного моря.ВСУ постоянно пытаются атаковать ракетами и беспилотниками Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО отражают большинство атак.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черное море

республика крым

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черное море, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, безопасность