https://ria.ru/20250213/pvo-1999219557.html

В США назвали главную часть системы ПВО "Железный купол"

В США назвали главную часть системы ПВО "Железный купол" - РИА Новости, 13.02.2025

В США назвали главную часть системы ПВО "Железный купол"

Основу системы ПВО "Железный купол", которую планируют создать в США, будет составлять система обнаружения, заявил глава командования воздушной обороны Северной РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T19:09:00+03:00

2025-02-13T19:09:00+03:00

2025-02-13T19:09:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Основу системы ПВО "Железный купол", которую планируют создать в США, будет составлять система обнаружения, заявил глава командования воздушной обороны Северной Америки (NORAD), генерал ВВС Грегори Гийо. "Соглашусь, самая главная часть - это системы обнаружения", - сказал Гийо на слушаниях в профильном комитете сената США. Он подчеркнул, что нынешние системы не способны увидеть некоторые современные типы вооружений. "Мы не можем защищаться от того, что не видим", - сказал Гийо. Президент США Дональд Трамп 28 января поручил министру обороны США в течение 60 дней представить проект системы ПРО "Железный купол". Архитектура будет включать среди прочего планы по обороне против баллистических, гиперзвуковых, передовых крылатых ракет, ускорению развертывания гиперзвуковых и баллистических космических датчиков слежения, разработке и развертыванию перехватчиков космического базирования, способных к перехвату на этапе разгона, сказано в документе.

https://ria.ru/20250131/ssha-1996607591.html

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в мире, сша, дональд трамп, norad