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В США назвали главную часть системы ПВО "Железный купол" - РИА Новости, 13.02.2025
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19:09 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/pvo-1999219557.html
В США назвали главную часть системы ПВО "Железный купол"
В США назвали главную часть системы ПВО "Железный купол" - РИА Новости, 13.02.2025
В США назвали главную часть системы ПВО "Железный купол"
Основу системы ПВО "Железный купол", которую планируют создать в США, будет составлять система обнаружения, заявил глава командования воздушной обороны Северной РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T19:09:00+03:00
2025-02-13T19:09:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Основу системы ПВО "Железный купол", которую планируют создать в США, будет составлять система обнаружения, заявил глава командования воздушной обороны Северной Америки (NORAD), генерал ВВС Грегори Гийо. "Соглашусь, самая главная часть - это системы обнаружения", - сказал Гийо на слушаниях в профильном комитете сената США. Он подчеркнул, что нынешние системы не способны увидеть некоторые современные типы вооружений. "Мы не можем защищаться от того, что не видим", - сказал Гийо. Президент США Дональд Трамп 28 января поручил министру обороны США в течение 60 дней представить проект системы ПРО "Железный купол". Архитектура будет включать среди прочего планы по обороне против баллистических, гиперзвуковых, передовых крылатых ракет, ускорению развертывания гиперзвуковых и баллистических космических датчиков слежения, разработке и развертыванию перехватчиков космического базирования, способных к перехвату на этапе разгона, сказано в документе.
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в мире, сша, дональд трамп, norad
В мире, США, Дональд Трамп, NORAD
В США назвали главную часть системы ПВО "Железный купол"

Генерал ВВС США Гийо: "Железный купол" будет основой системы обнаружения

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Основу системы ПВО "Железный купол", которую планируют создать в США, будет составлять система обнаружения, заявил глава командования воздушной обороны Северной Америки (NORAD), генерал ВВС Грегори Гийо.
«
"Соглашусь, самая главная часть - это системы обнаружения", - сказал Гийо на слушаниях в профильном комитете сената США.
Он подчеркнул, что нынешние системы не способны увидеть некоторые современные типы вооружений. "Мы не можем защищаться от того, что не видим", - сказал Гийо.
Президент США Дональд Трамп 28 января поручил министру обороны США в течение 60 дней представить проект системы ПРО "Железный купол". Архитектура будет включать среди прочего планы по обороне против баллистических, гиперзвуковых, передовых крылатых ракет, ускорению развертывания гиперзвуковых и баллистических космических датчиков слежения, разработке и развертыванию перехватчиков космического базирования, способных к перехвату на этапе разгона, сказано в документе.
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