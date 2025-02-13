https://ria.ru/20250213/pvo-1999003382.html
Силы ПВО ночью уничтожили 83 украинских беспилотника
Силы ПВО ночью уничтожили 83 украинских беспилотника - РИА Новости, 13.02.2025
Силы ПВО ночью уничтожили 83 украинских беспилотника
Вооруженные силы ликвидировали 83 дрона ВСУ над девятью российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T07:17:00+03:00
2025-02-13T07:17:00+03:00
2025-02-13T08:15:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Вооруженные силы ликвидировали 83 дрона ВСУ над девятью российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в сводке.Ликвидация дронов противника произошла:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html
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РИА Новости
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Силы ПВО ночью уничтожили 83 украинских беспилотника
Силы ПВО ночью уничтожили 83 украинских беспилотника в девяти областях России