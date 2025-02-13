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Силы ПВО ночью уничтожили 83 украинских беспилотника - РИА Новости, 13.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:17 13.02.2025 (обновлено: 08:15 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/pvo-1999003382.html
Силы ПВО ночью уничтожили 83 украинских беспилотника
Силы ПВО ночью уничтожили 83 украинских беспилотника - РИА Новости, 13.02.2025
Силы ПВО ночью уничтожили 83 украинских беспилотника
Вооруженные силы ликвидировали 83 дрона ВСУ над девятью российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T07:17:00+03:00
2025-02-13T08:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
брянская область
липецкая область
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
воронежская область
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Вооруженные силы ликвидировали 83 дрона ВСУ над девятью российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в сводке.Ликвидация дронов противника произошла:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html
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безопасность, россия, брянская область, липецкая область, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф), воронежская область, курская область, тверская область, калужская область, смоленская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Брянская область, Липецкая область, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воронежская область, Курская область, Тверская область, Калужская область, Смоленская область, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО ночью уничтожили 83 украинских беспилотника

Силы ПВО ночью уничтожили 83 украинских беспилотника в девяти областях России

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Вооруженные силы ликвидировали 83 дрона ВСУ над девятью российскими регионами, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в сводке.
Сибирячок - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
"Знаем, как обмануть РЭБ". Что придумали московские инженеры для бойцов СВО
26 января, 08:00
Ликвидация дронов противника произошла:
  • в Брянской области — 37 беспилотников;
  • в Курской и Липецкой — по 12;
  • в Тверской — девять;
  • в Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской — по три;
  • в Ростовской — один БПЛА.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБрянская областьЛипецкая областьРостовская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Воронежская областьКурская областьТверская областьКалужская областьСмоленская областьВооруженные силы Украины
 
 
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