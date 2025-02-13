https://ria.ru/20250213/pvo-1999003382.html

Силы ПВО ночью уничтожили 83 украинских беспилотника

Силы ПВО ночью уничтожили 83 украинских беспилотника - РИА Новости, 13.02.2025

Силы ПВО ночью уничтожили 83 украинских беспилотника

Вооруженные силы ликвидировали 83 дрона ВСУ над девятью российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T07:17:00+03:00

2025-02-13T07:17:00+03:00

2025-02-13T08:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

брянская область

липецкая область

ростовская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

воронежская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Вооруженные силы ликвидировали 83 дрона ВСУ над девятью российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в сводке.Ликвидация дронов противника произошла:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

брянская область

липецкая область

ростовская область

воронежская область

курская область

тверская область

калужская область

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, брянская область, липецкая область, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф), воронежская область, курская область, тверская область, калужская область, смоленская область, вооруженные силы украины