https://ria.ru/20250213/putin-1999242974.html
Путин поручил представить предложения по дистанционной работе госорганов
Путин поручил представить предложения по дистанционной работе госорганов - РИА Новости, 13.02.2025
Путин поручил представить предложения по дистанционной работе госорганов
Кабмин РФ должен до лета представить предложения по развитию дистанционного взаимодействия госорганов при проведении надзорных мероприятий, соответствующее... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T21:50:00+03:00
2025-02-13T21:50:00+03:00
2025-02-13T21:50:00+03:00
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Кабмин РФ должен до лета представить предложения по развитию дистанционного взаимодействия госорганов при проведении надзорных мероприятий, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 23 января. "Правительству РФ представить предложения по развитию дистанционного взаимодействия государственных органов и организаций при проведении профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий", - говорится в перечне поручений на сайте Кремля. Срок исполнения – 1 июня 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20250213/putin-1999239747.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил представить предложения по дистанционной работе госорганов
Путин поручил до лета представить предложения по дистанционной работе госорганов