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Путин поручил принять меры для предотвращения загрязнения нефти - РИА Новости, 13.02.2025
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21:15 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/putin-1999239747.html
Путин поручил принять меры для предотвращения загрязнения нефти
Путин поручил принять меры для предотвращения загрязнения нефти - РИА Новости, 13.02.2025
Путин поручил принять меры для предотвращения загрязнения нефти
Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 июня принять меры для соблюдения законов, регулирующих вопросы предотвращения и ликвидации загрязнения нефтью и... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T21:15:00+03:00
2025-02-13T21:15:00+03:00
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 июня принять меры для соблюдения законов, регулирующих вопросы предотвращения и ликвидации загрязнения нефтью и нефтепродуктами, следует из перечня поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованного на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации при участии Генеральной прокуратуры Российской Федерации... провести проверку соблюдения субъектами экономической деятельности положений законодательства Российской Федерации, регулирующих вопросы предотвращения и ликвидации загрязнения окружающей среды нефтью и нефтепродуктами с судов, в том числе в результате разливов, и принять меры, обеспечивающие соблюдение соответствующих положений. Срок - 1 июня 2025 года", - говорится в документе. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20250213/putin-1999236144.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил принять меры для предотвращения загрязнения нефти

Путин поручил принять меры для предотвращения загрязнения нефти и нефтепродуктов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 июня принять меры для соблюдения законов, регулирующих вопросы предотвращения и ликвидации загрязнения нефтью и нефтепродуктами, следует из перечня поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованного на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации при участии Генеральной прокуратуры Российской Федерации... провести проверку соблюдения субъектами экономической деятельности положений законодательства Российской Федерации, регулирующих вопросы предотвращения и ликвидации загрязнения окружающей среды нефтью и нефтепродуктами с судов, в том числе в результате разливов, и принять меры, обеспечивающие соблюдение соответствующих положений. Срок - 1 июня 2025 года", - говорится в документе.
Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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