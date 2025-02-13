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Путину доложат об обеспечении жильем пострадавших от паводков в Оренбуржье - РИА Новости, 13.02.2025
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21:09 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/putin-1999239167.html
Путину доложат об обеспечении жильем пострадавших от паводков в Оренбуржье
Путину доложат об обеспечении жильем пострадавших от паводков в Оренбуржье - РИА Новости, 13.02.2025
Путину доложат об обеспечении жильем пострадавших от паводков в Оренбуржье
Президент России Владимир Путин поручил до 31 марта представить доклад о проверке обеспечения жильем пострадавших в результате паводков в Оренбургской области в РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T21:09:00+03:00
2025-02-13T21:09:00+03:00
оренбургская область
россия
жилье
владимир путин
общество
происшествия
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 31 марта представить доклад о проверке обеспечения жильем пострадавших в результате паводков в Оренбургской области в 2024 году, следует из перечня поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованного на сайте Кремля. "Контрольному управлению президента Российской Федерации при участии Генеральной прокуратуры Российской Федерации провести проверку исполнения поручений президента Российской Федерации по вопросам оказания помощи гражданам, пострадавшим в 2024 году в результате чрезвычайной ситуации, вызванной весенними паводками на территории Оренбургской области, включая поручения, касающиеся обеспечения жильем таких граждан... Доклад – до 31 марта 2025 года", - говорится в сообщении.
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оренбургская область, россия, жилье, владимир путин, общество, происшествия, наводнения в россии — 2024
Оренбургская область, Россия, Жилье, Владимир Путин, Общество, Происшествия, Наводнения в России — 2024
Путину доложат об обеспечении жильем пострадавших от паводков в Оренбуржье

Путин поручил доложить о проверке обеспечения жильем после паводков в Оренбуржье

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПаводок в микрорайоне Ситцовка в Оренбурге
Паводок в микрорайоне Ситцовка в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Паводок в микрорайоне Ситцовка в Оренбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 31 марта представить доклад о проверке обеспечения жильем пострадавших в результате паводков в Оренбургской области в 2024 году, следует из перечня поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованного на сайте Кремля.
"Контрольному управлению президента Российской Федерации при участии Генеральной прокуратуры Российской Федерации провести проверку исполнения поручений президента Российской Федерации по вопросам оказания помощи гражданам, пострадавшим в 2024 году в результате чрезвычайной ситуации, вызванной весенними паводками на территории Оренбургской области, включая поручения, касающиеся обеспечения жильем таких граждан... Доклад – до 31 марта 2025 года", - говорится в сообщении.
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