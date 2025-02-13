https://ria.ru/20250213/putin-1999237773.html
Путин подписал закон об индексации военных пенсий
Путин подписал закон об индексации военных пенсий - РИА Новости, 13.02.2025
Путин подписал закон об индексации военных пенсий
Президент Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 9,5%, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T20:57:00+03:00
2025-02-13T20:57:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 9,5%, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов.Так, с 1 января размер денежного довольствия, который учитывают при начислении пенсий военнослужащих, вырос до 93,59%, то есть на уровень фактической инфляции за 2024 год.До этого военные пенсии проиндексировали на 5,1%. Глава государства поручил дополнительно увеличить их на 4,4% задним числом. На эти цели из федерального бюджета выделят 56,6 миллиарда рублей.Как уточнил премьер-министр Михаил Мишустин, военные пенсионеры получат дополнительные выплаты за первые два месяца года в марте.Военные пенсии положены людям, проходившим службу в армии, органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиков, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения.
https://ria.ru/20250211/voennosluzhaschie-1730219033.html
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общество, владимир путин, россия, госдума рф, вячеслав володин, михаил мишустин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Общество, Владимир Путин, Россия, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Путин подписал закон об индексации военных пенсий
Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 9,5% с 1 января 2025 года