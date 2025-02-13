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Путин подписал закон об индексации военных пенсий - РИА Новости, 13.02.2025
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20:57 13.02.2025 (обновлено: 21:35 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/putin-1999237773.html
Путин подписал закон об индексации военных пенсий
Путин подписал закон об индексации военных пенсий - РИА Новости, 13.02.2025
Путин подписал закон об индексации военных пенсий
Президент Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 9,5%, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T20:57:00+03:00
2025-02-13T21:35:00+03:00
общество
владимир путин
россия
госдума рф
вячеслав володин
михаил мишустин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 9,5%, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов.Так, с 1 января размер денежного довольствия, который учитывают при начислении пенсий военнослужащих, вырос до 93,59%, то есть на уровень фактической инфляции за 2024 год.До этого военные пенсии проиндексировали на 5,1%. Глава государства поручил дополнительно увеличить их на 4,4% задним числом. На эти цели из федерального бюджета выделят 56,6 миллиарда рублей.Как уточнил премьер-министр Михаил Мишустин, военные пенсионеры получат дополнительные выплаты за первые два месяца года в марте.Военные пенсии положены людям, проходившим службу в армии, органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиков, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения.
https://ria.ru/20250211/voennosluzhaschie-1730219033.html
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общество, владимир путин, россия, госдума рф, вячеслав володин, михаил мишустин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Общество, Владимир Путин, Россия, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Путин подписал закон об индексации военных пенсий

Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 9,5% с 1 января 2025 года

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 9,5%, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов.
Так, с 1 января размер денежного довольствия, который учитывают при начислении пенсий военнослужащих, вырос до 93,59%, то есть на уровень фактической инфляции за 2024 год.
Военные пенсии - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Пенсия военнослужащих: размер и индексация выплат в 2025 году
11 февраля, 16:51
До этого военные пенсии проиндексировали на 5,1%. Глава государства поручил дополнительно увеличить их на 4,4% задним числом.
На эти цели из федерального бюджета выделят 56,6 миллиарда рублей.

По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, федеральный бюджет также предусматривает повышение денежного довольствия военнослужащих на 4,5% с 1 октября 2025-го.

Как уточнил премьер-министр Михаил Мишустин, военные пенсионеры получат дополнительные выплаты за первые два месяца года в марте.
Военные пенсии положены людям, проходившим службу в армии, органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиков, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Как самому рассчитать размер пенсии в 2025 году: алгоритм с примерами
Вчера, 16:43
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияГосдума РФВячеслав ВолодинМихаил МишустинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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