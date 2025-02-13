https://ria.ru/20250213/putin-1999237773.html

Путин подписал закон об индексации военных пенсий

Путин подписал закон об индексации военных пенсий - РИА Новости, 13.02.2025

Путин подписал закон об индексации военных пенсий

Президент Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 9,5%, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T20:57:00+03:00

2025-02-13T20:57:00+03:00

2025-02-13T21:35:00+03:00

общество

владимир путин

россия

госдума рф

вячеслав володин

михаил мишустин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 9,5%, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов.Так, с 1 января размер денежного довольствия, который учитывают при начислении пенсий военнослужащих, вырос до 93,59%, то есть на уровень фактической инфляции за 2024 год.До этого военные пенсии проиндексировали на 5,1%. Глава государства поручил дополнительно увеличить их на 4,4% задним числом. На эти цели из федерального бюджета выделят 56,6 миллиарда рублей.Как уточнил премьер-министр Михаил Мишустин, военные пенсионеры получат дополнительные выплаты за первые два месяца года в марте.Военные пенсии положены людям, проходившим службу в армии, органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиков, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения.

https://ria.ru/20250211/voennosluzhaschie-1730219033.html

https://ria.ru/20250213/pensiya-1766311522.html

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общество, владимир путин, россия, госдума рф, вячеслав володин, михаил мишустин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)