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Американский ученый оценил телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
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20:49 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/putin-1999236246.html
Американский ученый оценил телефонный разговор Путина и Трампа
Американский ученый оценил телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
Американский ученый оценил телефонный разговор Путина и Трампа
Телефонный разговор между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным является очевидным шагом к миру, заявил РИА Новости американский... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T20:49:00+03:00
2025-02-13T20:49:00+03:00
в мире
россия
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дональд трамп
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Телефонный разговор между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным является очевидным шагом к миру, заявил РИА Новости американский ученый, изучающий Россию, Родни Мимс Кук. "Я думаю, это очевидный шаг в сторону мира," - сказал Кук. Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Кук отметил готовность Трампа к переговорам и решение Путина освободить находившегося в заключении в России американца Марка Фогеля. "Это также очень позитивный шаг. Теперь нужно, чтобы все стороны встретились лицом к лицу и начали мирный процесс", - сказал он. Трамп ранее сообщил, что поблагодарил Путина за продолжительный и продуктивный телефонный разговор, а также за освобождение Фогеля. В России Фогель был осужден за контрабанду и хранение наркотиков. Белый дом также подтвердил, что россиянин Александр Винник в скором времени будет освобожден и передан России.
https://ria.ru/20250212/putin-1998973499.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, марк фогель
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Марк Фогель
Американский ученый оценил телефонный разговор Путина и Трампа

Американский ученый Кук назвал телефонный разговор Путина и Трампа шагом к миру

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / POOL
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ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Телефонный разговор между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным является очевидным шагом к миру, заявил РИА Новости американский ученый, изучающий Россию, Родни Мимс Кук.
«
"Я думаю, это очевидный шаг в сторону мира," - сказал Кук.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Мировые СМИ назвали разговор Путина и Трампа прорывом
12 февраля, 22:51
Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.
«
Кук отметил готовность Трампа к переговорам и решение Путина освободить находившегося в заключении в России американца Марка Фогеля. "Это также очень позитивный шаг. Теперь нужно, чтобы все стороны встретились лицом к лицу и начали мирный процесс", - сказал он.
Трамп ранее сообщил, что поблагодарил Путина за продолжительный и продуктивный телефонный разговор, а также за освобождение Фогеля. В России Фогель был осужден за контрабанду и хранение наркотиков.
Белый дом также подтвердил, что россиянин Александр Винник в скором времени будет освобожден и передан России.
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Эксперт прокомментировал телефонный разговор Путина с Трампом
12 февраля, 21:00
 
В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинМарк Фогель
 
 
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