https://ria.ru/20250213/putin-1999236246.html

Американский ученый оценил телефонный разговор Путина и Трампа

Американский ученый оценил телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025

Американский ученый оценил телефонный разговор Путина и Трампа

Телефонный разговор между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным является очевидным шагом к миру, заявил РИА Новости американский... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T20:49:00+03:00

2025-02-13T20:49:00+03:00

2025-02-13T20:49:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Телефонный разговор между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным является очевидным шагом к миру, заявил РИА Новости американский ученый, изучающий Россию, Родни Мимс Кук. "Я думаю, это очевидный шаг в сторону мира," - сказал Кук. Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Кук отметил готовность Трампа к переговорам и решение Путина освободить находившегося в заключении в России американца Марка Фогеля. "Это также очень позитивный шаг. Теперь нужно, чтобы все стороны встретились лицом к лицу и начали мирный процесс", - сказал он. Трамп ранее сообщил, что поблагодарил Путина за продолжительный и продуктивный телефонный разговор, а также за освобождение Фогеля. В России Фогель был осужден за контрабанду и хранение наркотиков. Белый дом также подтвердил, что россиянин Александр Винник в скором времени будет освобожден и передан России.

https://ria.ru/20250212/putin-1998973499.html

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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, марк фогель