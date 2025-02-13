https://ria.ru/20250213/putin-1999236144.html
Путин поручил провести проверку состояния судов танкерного флота
Путин поручил провести проверку состояния судов танкерного флота - РИА Новости, 13.02.2025
Путин поручил провести проверку состояния судов танкерного флота
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня провести проверку состояния судов танкерного флота, принять меры, направленные на повышение их безопасности,... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T20:49:00+03:00
2025-02-13T20:49:00+03:00
2025-02-13T20:56:00+03:00
владимир путин
россия
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня провести проверку состояния судов танкерного флота, принять меры, направленные на повышение их безопасности, следует из перечня поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованного на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации при участии Генеральной прокуратуры Российской Федерации... провести проверку технического состояния судов танкерного флота, принять меры, направленные на повышение их безопасности, и при необходимости представить предложения по усилению контроля за техническим состоянием таких судов и осуществлением транспортировки морскими и речными судами, хранения и перевалки на них нефти и нефтепродуктов... Срок – 1 июня 2025 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250209/tanker-1998263853.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, крушение двух танкеров в керченском проливе
Владимир Путин, Россия, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Путин поручил провести проверку состояния судов танкерного флота
Путин поручил до июня провести проверку состояния судов танкерного флота