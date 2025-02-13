https://ria.ru/20250213/putin-1999235414.html

Путин поручил проанализировать нормативную базу по перевозкам нефти

Путин поручил проанализировать нормативную базу по перевозкам нефти - РИА Новости, 13.02.2025

Путин поручил проанализировать нормативную базу по перевозкам нефти

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Генпрокуратуре до 1 июня проанализировать нормативную базу по транспортировке нефти и нефтепродуктов... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T20:45:00+03:00

2025-02-13T20:45:00+03:00

2025-02-13T21:15:00+03:00

владимир путин

россия

генеральная прокуратура рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Генпрокуратуре до 1 июня проанализировать нормативную базу по транспортировке нефти и нефтепродуктов морскими и речными судами, соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации при участии Генеральной прокуратуры Российской Федерации: провести анализ нормативных правовых актов и нормативно-технической документации, которыми регламентируются транспортировка морскими и речными судами, хранение и перевалка на этих судах нефти и нефтепродуктов, а также регулируются вопросы предупреждения и ликвидации их разливов при осуществлении такой транспортировки (хранения, перевалки). По результатам анализа представить предложения по совершенствованию нормативных правовых актов и нормативно-технической документации. Срок - 1 июня 2025 года", - говорится в документе.Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20250208/anapa-1998041155.html

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владимир путин, россия, генеральная прокуратура рф, михаил мишустин, правительство рф