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Путин поручил проанализировать нормативную базу по перевозкам нефти - РИА Новости, 13.02.2025
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20:45 13.02.2025 (обновлено: 21:15 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/putin-1999235414.html
Путин поручил проанализировать нормативную базу по перевозкам нефти
Путин поручил проанализировать нормативную базу по перевозкам нефти - РИА Новости, 13.02.2025
Путин поручил проанализировать нормативную базу по перевозкам нефти
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Генпрокуратуре до 1 июня проанализировать нормативную базу по транспортировке нефти и нефтепродуктов... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T20:45:00+03:00
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владимир путин
россия
генеральная прокуратура рф
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Генпрокуратуре до 1 июня проанализировать нормативную базу по транспортировке нефти и нефтепродуктов морскими и речными судами, соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации при участии Генеральной прокуратуры Российской Федерации: провести анализ нормативных правовых актов и нормативно-технической документации, которыми регламентируются транспортировка морскими и речными судами, хранение и перевалка на этих судах нефти и нефтепродуктов, а также регулируются вопросы предупреждения и ликвидации их разливов при осуществлении такой транспортировки (хранения, перевалки). По результатам анализа представить предложения по совершенствованию нормативных правовых актов и нормативно-технической документации. Срок - 1 июня 2025 года", - говорится в документе.Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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владимир путин, россия, генеральная прокуратура рф, михаил мишустин, правительство рф
Владимир Путин, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Михаил Мишустин, Правительство РФ
Путин поручил проанализировать нормативную базу по перевозкам нефти

Путин поручил до июня проанализировать базу по морским и речным перевозкам нефти

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Генпрокуратуре до 1 июня проанализировать нормативную базу по транспортировке нефти и нефтепродуктов морскими и речными судами, соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации при участии Генеральной прокуратуры Российской Федерации: провести анализ нормативных правовых актов и нормативно-технической документации, которыми регламентируются транспортировка морскими и речными судами, хранение и перевалка на этих судах нефти и нефтепродуктов, а также регулируются вопросы предупреждения и ликвидации их разливов при осуществлении такой транспортировки (хранения, перевалки). По результатам анализа представить предложения по совершенствованию нормативных правовых актов и нормативно-технической документации. Срок - 1 июня 2025 года", - говорится в документе.
Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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