https://ria.ru/20250213/putin-1999233738.html
Путин наградил главу НМИЦ эндокринологии почетной грамотой
Путин наградил главу НМИЦ эндокринологии почетной грамотой - РИА Новости, 13.02.2025
Путин наградил главу НМИЦ эндокринологии почетной грамотой
Президент России Владимир Путин наградил президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Ивана Дедова почетной грамотой за... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T20:34:00+03:00
2025-02-13T20:34:00+03:00
2025-02-13T20:34:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Ивана Дедова почетной грамотой за большой вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения, соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации. "За большой вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения наградить почетной грамотой президента РФ Дедова Ивана Ивановича - президента федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии", - говорится в документе. Президент также отметил ряд специалистов НМИЦ эндокринологии почетными грамотами за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. НМИЦ эндокринологии в этом году отмечает 100-летие. Сейчас в центре ежегодно получают амбулаторное лечение около 150 тысяч пациентов из всех регионов России, стран СНГ и ближнего зарубежья, около 25 тысяч пациентов проходят стационарное лечение.
https://ria.ru/20250213/putin-1999233318.html
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общество, россия, владимир путин, иван дедов, снг
Общество, Россия, Владимир Путин, Иван Дедов, СНГ
Путин наградил главу НМИЦ эндокринологии почетной грамотой
Путин наградил президента НМИЦ эндокринологии Дедова почетной грамотой