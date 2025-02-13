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Путин наградил главу НМИЦ эндокринологии почетной грамотой - РИА Новости, 13.02.2025
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20:34 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/putin-1999233738.html
Путин наградил главу НМИЦ эндокринологии почетной грамотой
Путин наградил главу НМИЦ эндокринологии почетной грамотой - РИА Новости, 13.02.2025
Путин наградил главу НМИЦ эндокринологии почетной грамотой
Президент России Владимир Путин наградил президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Ивана Дедова почетной грамотой за... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T20:34:00+03:00
2025-02-13T20:34:00+03:00
общество
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Ивана Дедова почетной грамотой за большой вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения, соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации. "За большой вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения наградить почетной грамотой президента РФ Дедова Ивана Ивановича - президента федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии", - говорится в документе. Президент также отметил ряд специалистов НМИЦ эндокринологии почетными грамотами за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. НМИЦ эндокринологии в этом году отмечает 100-летие. Сейчас в центре ежегодно получают амбулаторное лечение около 150 тысяч пациентов из всех регионов России, стран СНГ и ближнего зарубежья, около 25 тысяч пациентов проходят стационарное лечение.
https://ria.ru/20250213/putin-1999233318.html
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общество, россия, владимир путин, иван дедов, снг
Общество, Россия, Владимир Путин, Иван Дедов, СНГ
Путин наградил главу НМИЦ эндокринологии почетной грамотой

Путин наградил президента НМИЦ эндокринологии Дедова почетной грамотой

© РИА Новости | Перейти в медиабанкДиректор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, главный эндокринолог Минздрава России Иван Дедов
Директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, главный эндокринолог Минздрава России Иван Дедов - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости
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Директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, главный эндокринолог Минздрава России Иван Дедов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Ивана Дедова почетной грамотой за большой вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения, соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.
«
"За большой вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения наградить почетной грамотой президента РФ Дедова Ивана Ивановича - президента федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии", - говорится в документе.
Президент также отметил ряд специалистов НМИЦ эндокринологии почетными грамотами за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.
НМИЦ эндокринологии в этом году отмечает 100-летие. Сейчас в центре ежегодно получают амбулаторное лечение около 150 тысяч пациентов из всех регионов России, стран СНГ и ближнего зарубежья, около 25 тысяч пациентов проходят стационарное лечение.
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