Путин наградил сотрудников атомной отрасли
Путин наградил почетной грамотой президента сотрудников атомной отрасли РФ
Сотрудник в помещении АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим распоряжением наградил почетной грамотой главы государства ряд сотрудников атомной отрасли РФ.
Согласно тексту распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации, почетной грамоты удостоены старший электромеханик в группе судов с ядерными энергетическими установками предприятия "Росатомфлот" (Мурманская область) Павел Кириченко, капитан-наставник (главный штурман) отдела безопасности мореплавания "Росатомфлота" Алексей Юдинцев, электросварщик ручной сварки филиала АО "Энергоспецмонтаж" МСУ-5 (Курская область) Роман Паршинцев.
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Этим же распоряжением Путин объявил благодарность сотрудникам предприятий и организаций атомной отрасли РФ. В их числе - электросварщик ручной сварки филиала АО "Энергоспецмонтаж" в Бангладеш Николай Баранов, директор по строительству Курской АЭС-2 - директор филиала АО "Атомстройэкспорт" Дмитрий Приймак, старший помощник капитана в группе судов с ядерными энергетическими установками "Росатомфлота" Марина Старовойтова.
Также отмечена работа в области информирования общественности и СМИ о работе отечественной атомной отрасли - благодарность президента объявлена заместителю директора - начальнику отдела департамента коммуникаций "Росатома" Константину Рудеру.
Российская атомная отрасль в 2025 году отметит свое 80-летие. Она ведет отсчет своей истории с 20 августа 1945 года, когда советское руководство постановило создать организационные структуры, необходимые для реализации атомного проекта СССР.