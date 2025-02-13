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Путин наградил сотрудников атомной отрасли - РИА Новости, 13.02.2025
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20:33 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/putin-1999233318.html
Путин наградил сотрудников атомной отрасли
Путин наградил сотрудников атомной отрасли - РИА Новости, 13.02.2025
Путин наградил сотрудников атомной отрасли
Президент России Владимир Путин своим распоряжением наградил почетной грамотой главы государства ряд сотрудников атомной отрасли РФ. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T20:33:00+03:00
2025-02-13T20:33:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим распоряжением наградил почетной грамотой главы государства ряд сотрудников атомной отрасли РФ. Согласно тексту распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации, почетной грамоты удостоены старший электромеханик в группе судов с ядерными энергетическими установками предприятия "Росатомфлот" (Мурманская область) Павел Кириченко, капитан-наставник (главный штурман) отдела безопасности мореплавания "Росатомфлота" Алексей Юдинцев, электросварщик ручной сварки филиала АО "Энергоспецмонтаж" МСУ-5 (Курская область) Роман Паршинцев. Этим же распоряжением Путин объявил благодарность сотрудникам предприятий и организаций атомной отрасли РФ. В их числе - электросварщик ручной сварки филиала АО "Энергоспецмонтаж" в Бангладеш Николай Баранов, директор по строительству Курской АЭС-2 - директор филиала АО "Атомстройэкспорт" Дмитрий Приймак, старший помощник капитана в группе судов с ядерными энергетическими установками "Росатомфлота" Марина Старовойтова. Также отмечена работа в области информирования общественности и СМИ о работе отечественной атомной отрасли - благодарность президента объявлена заместителю директора - начальнику отдела департамента коммуникаций "Росатома" Константину Рудеру. Российская атомная отрасль в 2025 году отметит свое 80-летие. Она ведет отсчет своей истории с 20 августа 1945 года, когда советское руководство постановило создать организационные структуры, необходимые для реализации атомного проекта СССР.
https://ria.ru/20241021/nagrada-1979152892.html
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россия, мурманская область, курская область, владимир путин, росатомфлот, курская аэс-2, атомстройэкспорт
Россия, Мурманская область, Курская область, Владимир Путин, Росатомфлот, Курская АЭС-2, Атомстройэкспорт
Путин наградил сотрудников атомной отрасли

Путин наградил почетной грамотой президента сотрудников атомной отрасли РФ

© РИА Новости / Кирилл ЗыковСотрудник в помещении АЭС
Сотрудник в помещении АЭС - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Сотрудник в помещении АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим распоряжением наградил почетной грамотой главы государства ряд сотрудников атомной отрасли РФ.
Согласно тексту распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации, почетной грамоты удостоены старший электромеханик в группе судов с ядерными энергетическими установками предприятия "Росатомфлот" (Мурманская область) Павел Кириченко, капитан-наставник (главный штурман) отдела безопасности мореплавания "Росатомфлота" Алексей Юдинцев, электросварщик ручной сварки филиала АО "Энергоспецмонтаж" МСУ-5 (Курская область) Роман Паршинцев.
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Этим же распоряжением Путин объявил благодарность сотрудникам предприятий и организаций атомной отрасли РФ. В их числе - электросварщик ручной сварки филиала АО "Энергоспецмонтаж" в Бангладеш Николай Баранов, директор по строительству Курской АЭС-2 - директор филиала АО "Атомстройэкспорт" Дмитрий Приймак, старший помощник капитана в группе судов с ядерными энергетическими установками "Росатомфлота" Марина Старовойтова.
Также отмечена работа в области информирования общественности и СМИ о работе отечественной атомной отрасли - благодарность президента объявлена заместителю директора - начальнику отдела департамента коммуникаций "Росатома" Константину Рудеру.
Российская атомная отрасль в 2025 году отметит свое 80-летие. Она ведет отсчет своей истории с 20 августа 1945 года, когда советское руководство постановило создать организационные структуры, необходимые для реализации атомного проекта СССР.
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