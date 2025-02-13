https://ria.ru/20250213/putin-1999228269.html

Песков оценил готовность Путина к переговорам

Песков оценил готовность Путина к переговорам - РИА Новости, 13.02.2025

Песков оценил готовность Путина к переговорам

Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о готовности России добиваться своих целей на Украине через переговоры, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T20:04:00+03:00

2025-02-13T20:04:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о готовности России добиваться своих целей на Украине через переговоры, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в опубликованном видео в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина."Путин неоднократно говорил о нашей готовности идти на такие мирные переговоры, и добиваться наших целей именно через мирные переговоры, политико-дипломатическими средствами", - сказал Песков.Он добавил, что эта позиция была подтверждена в ходе телефонного разговора Путина и президента США Дональда Трампа, который состоялся накануне.

https://ria.ru/20250213/interesy-1999228372.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин, украина, сша, павел зарубин, политика, в мире