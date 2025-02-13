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Песков оценил готовность Путина к переговорам - РИА Новости, 13.02.2025
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20:04 13.02.2025 (обновлено: 20:15 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/putin-1999228269.html
Песков оценил готовность Путина к переговорам
Песков оценил готовность Путина к переговорам - РИА Новости, 13.02.2025
Песков оценил готовность Путина к переговорам
Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о готовности России добиваться своих целей на Украине через переговоры, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T20:04:00+03:00
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дмитрий песков
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политика
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о готовности России добиваться своих целей на Украине через переговоры, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в опубликованном видео в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина."Путин неоднократно говорил о нашей готовности идти на такие мирные переговоры, и добиваться наших целей именно через мирные переговоры, политико-дипломатическими средствами", - сказал Песков.Он добавил, что эта позиция была подтверждена в ходе телефонного разговора Путина и президента США Дональда Трампа, который состоялся накануне.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, украина, сша, павел зарубин, политика, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Украина, США, Павел Зарубин, Политика, В мире
Песков оценил готовность Путина к переговорам

Песков: Путин неоднократно говорил, что готов добиваться целей путем переговоров

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о готовности России добиваться своих целей на Украине через переговоры, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в опубликованном видео в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
«
"Путин неоднократно говорил о нашей готовности идти на такие мирные переговоры, и добиваться наших целей именно через мирные переговоры, политико-дипломатическими средствами", - сказал Песков.
Он добавил, что эта позиция была подтверждена в ходе телефонного разговора Путина и президента США Дональда Трампа, который состоялся накануне.
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РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинУкраинаСШАПавел ЗарубинПолитикаВ мире
 
 
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