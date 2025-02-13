https://ria.ru/20250213/putin-1999228269.html
Песков оценил готовность Путина к переговорам
Песков оценил готовность Путина к переговорам - РИА Новости, 13.02.2025
Песков оценил готовность Путина к переговорам
Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о готовности России добиваться своих целей на Украине через переговоры, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T20:04:00+03:00
2025-02-13T20:04:00+03:00
2025-02-13T20:15:00+03:00
россия
дмитрий песков
владимир путин
украина
сша
павел зарубин
политика
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о готовности России добиваться своих целей на Украине через переговоры, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в опубликованном видео в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина."Путин неоднократно говорил о нашей готовности идти на такие мирные переговоры, и добиваться наших целей именно через мирные переговоры, политико-дипломатическими средствами", - сказал Песков.Он добавил, что эта позиция была подтверждена в ходе телефонного разговора Путина и президента США Дональда Трампа, который состоялся накануне.
https://ria.ru/20250213/interesy-1999228372.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, украина, сша, павел зарубин, политика, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Украина, США, Павел Зарубин, Политика, В мире
Песков оценил готовность Путина к переговорам
Песков: Путин неоднократно говорил, что готов добиваться целей путем переговоров