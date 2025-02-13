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Брянский губернатор доложил Путину о ситуации в регионе
Брянский губернатор доложил Путину о ситуации в регионе - РИА Новости, 13.02.2025
Брянский губернатор доложил Путину о ситуации в регионе
Губернатор Брянской области Александр Богомаз доложил президенту РФ Владимиру Путину, что ситуация в регионе непростая, но контролируемая, паники на фоне атак... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T13:35:00+03:00
2025-02-13T13:35:00+03:00
2025-02-13T13:47:00+03:00
александр богомаз
вооруженные силы украины
брянская область
владимир путин
россия
безопасность
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз доложил президенту РФ Владимиру Путину, что ситуация в регионе непростая, но контролируемая, паники на фоне атак ВСУ среди населения нет."Ситуация непростая, но контролируемая. Паники среди населения нет. Жители делают всё для поддержки наших защитников", - сказал Богомаз в ходе встречи с главой государства.Он добавил, что брянские организации на безвозмездной основе выделяют строительную технику и материалы.
https://ria.ru/20250210/bespilotniki-1998321594.html
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александр богомаз, вооруженные силы украины, брянская область, владимир путин, россия, безопасность
Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Брянская область, Владимир Путин, Россия, Безопасность
Брянский губернатор доложил Путину о ситуации в регионе
Брянский губернатор Богомаз доложил Путину о непростой ситуации в регионе