https://ria.ru/20250213/putin-1999094202.html

Брянский губернатор доложил Путину о ситуации в регионе

Брянский губернатор доложил Путину о ситуации в регионе - РИА Новости, 13.02.2025

Брянский губернатор доложил Путину о ситуации в регионе

Губернатор Брянской области Александр Богомаз доложил президенту РФ Владимиру Путину, что ситуация в регионе непростая, но контролируемая, паники на фоне атак... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T13:35:00+03:00

2025-02-13T13:35:00+03:00

2025-02-13T13:47:00+03:00

александр богомаз

вооруженные силы украины

брянская область

владимир путин

россия

безопасность

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз доложил президенту РФ Владимиру Путину, что ситуация в регионе непростая, но контролируемая, паники на фоне атак ВСУ среди населения нет."Ситуация непростая, но контролируемая. Паники среди населения нет. Жители делают всё для поддержки наших защитников", - сказал Богомаз в ходе встречи с главой государства.Он добавил, что брянские организации на безвозмездной основе выделяют строительную технику и материалы.

https://ria.ru/20250210/bespilotniki-1998321594.html

брянская область

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александр богомаз, вооруженные силы украины, брянская область, владимир путин, россия, безопасность