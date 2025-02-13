https://ria.ru/20250213/putin-1999077348.html
Путин и Трамп согласились, что мирное урегулирование на Украине возможно
Путин и Трамп согласились, что мирное урегулирование на Украине возможно - РИА Новости, 13.02.2025
Путин и Трамп согласились, что мирное урегулирование на Украине возможно
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп согласны с тем, что урегулирование конфликта на Украине возможно мирными средствами, заявил... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:42:00+03:00
2025-02-13T12:42:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп согласны с тем, что урегулирование конфликта на Украине возможно мирными средствами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Есть согласие относительно того, что это урегулирование возможно мирными переговорными средствами, дальше нужно дождаться результатов работы совместной", - сказал Песков. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
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Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Политика
Путин и Трамп согласились, что мирное урегулирование на Украине возможно
Песков: Путин и Трамп согласились, что мирное урегулирование на Украине возможно