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Путин и Трамп согласились, что мирное урегулирование на Украине возможно - РИА Новости, 13.02.2025
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12:42 13.02.2025 (обновлено: 12:43 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/putin-1999077348.html
Путин и Трамп согласились, что мирное урегулирование на Украине возможно
Путин и Трамп согласились, что мирное урегулирование на Украине возможно - РИА Новости, 13.02.2025
Путин и Трамп согласились, что мирное урегулирование на Украине возможно
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп согласны с тем, что урегулирование конфликта на Украине возможно мирными средствами, заявил... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:42:00+03:00
2025-02-13T12:43:00+03:00
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политика
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп согласны с тем, что урегулирование конфликта на Украине возможно мирными средствами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Есть согласие относительно того, что это урегулирование возможно мирными переговорными средствами, дальше нужно дождаться результатов работы совместной", - сказал Песков. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
https://ria.ru/20250213/putin-1999076483.html
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россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, политика
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Политика
Путин и Трамп согласились, что мирное урегулирование на Украине возможно

Песков: Путин и Трамп согласились, что мирное урегулирование на Украине возможно

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп согласны с тем, что урегулирование конфликта на Украине возможно мирными средствами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Есть согласие относительно того, что это урегулирование возможно мирными переговорными средствами, дальше нужно дождаться результатов работы совместной", - сказал Песков.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Путин и Трамп не обсуждали признание Крыма и новых регионов России
12:39
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.
Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Monde: беседа Трампа и Путина не оставила Европе места в переговорах
12:31
 
РоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковПолитика
 
 
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