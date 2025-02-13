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Путин и Трамп не обсуждали признание Крыма и новых регионов России
Путин и Трамп не обсуждали признание Крыма и новых регионов России - РИА Новости, 13.02.2025
Путин и Трамп не обсуждали признание Крыма и новых регионов России
Тема признания Крыма и четырех новых регионов России не поднималась в ходе разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщил... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:39:00+03:00
2025-02-13T12:39:00+03:00
2025-02-13T12:40:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Тема признания Крыма и четырех новых регионов России не поднималась в ходе разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Нет, эта тема вчера не поднималась", - сказал Песков журналистам. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
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политика, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Путин и Трамп не обсуждали признание Крыма и новых регионов России
Песков: тема признания Крыма в ходе разговора Путина и Трампа не поднималась