https://ria.ru/20250213/putin-1999075961.html
Путин и Трамп не обсуждали тему санкций, заявили в Кремле
Путин и Трамп не обсуждали тему санкций, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.02.2025
Путин и Трамп не обсуждали тему санкций, заявили в Кремле
Тема санкций не поднималась в ходе разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:38:00+03:00
2025-02-13T12:38:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Тема санкций не поднималась в ходе разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь главы государства. "Нет, вчера эта тема не поднималась. И вы знаете наше отношение к санкциям, мы считаем их незаконными, нарушающими все торговые правила. Конечно, Россия против этих санкций, но пока эта тема не поднималась", - сказал Песков журналистам. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
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Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Политика
Путин и Трамп не обсуждали тему санкций, заявили в Кремле
Песков: Путин и Трамп не обсуждали тему санкций