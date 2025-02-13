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Путин и Трамп не обсуждали тему санкций, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.02.2025
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12:38 13.02.2025 (обновлено: 12:39 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/putin-1999075961.html
Путин и Трамп не обсуждали тему санкций, заявили в Кремле
Путин и Трамп не обсуждали тему санкций, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.02.2025
Путин и Трамп не обсуждали тему санкций, заявили в Кремле
Тема санкций не поднималась в ходе разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:38:00+03:00
2025-02-13T12:39:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Тема санкций не поднималась в ходе разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь главы государства. "Нет, вчера эта тема не поднималась. И вы знаете наше отношение к санкциям, мы считаем их незаконными, нарушающими все торговые правила. Конечно, Россия против этих санкций, но пока эта тема не поднималась", - сказал Песков журналистам. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
https://ria.ru/20250213/putin-1999074412.html
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россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, политика
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Политика
Путин и Трамп не обсуждали тему санкций, заявили в Кремле

Песков: Путин и Трамп не обсуждали тему санкций

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Тема санкций не поднималась в ходе разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь главы государства.
"Нет, вчера эта тема не поднималась. И вы знаете наше отношение к санкциям, мы считаем их незаконными, нарушающими все торговые правила. Конечно, Россия против этих санкций, но пока эта тема не поднималась", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин общается по телефону - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Песков раскрыл подробности разговора Путина и Трампа
12:36
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.
Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Monde: беседа Трампа и Путина не оставила Европе места в переговорах
12:31
 
РоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковПолитика
 
 
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