https://ria.ru/20250213/putin-1999074412.html
Песков раскрыл подробности разговора Путина и Трампа
Песков раскрыл подробности разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
Песков раскрыл подробности разговора Путина и Трампа
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили тему энергетического сектора, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:36:00+03:00
2025-02-13T12:36:00+03:00
2025-02-13T12:36:00+03:00
россия
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/07/1992734745_0:278:3072:2005_1920x0_80_0_0_c24d332397df64ec49ba202115c628ed.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили тему энергетического сектора, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Энергетический сектор", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о том, какие именно вопросы экономики были затронуты во время разговора Путиным и Трампом. Кроме того, Пескова спросили, какие именно вопросы обсуждали по теме энергетического сектора. "Здесь у меня нет уточнений по этой теме", - ответил он. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
https://ria.ru/20250213/peskov-1999071956.html
https://ria.ru/20250213/tramp-1999071506.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/07/1992734745_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_2a63127758eb4323cc3d312e583b7ad7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, политика
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Политика
Песков раскрыл подробности разговора Путина и Трампа
Песков: Путин и Трамп обсудили энергетический сектор