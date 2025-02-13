https://ria.ru/20250213/putin-1999074412.html

Песков раскрыл подробности разговора Путина и Трампа

Песков раскрыл подробности разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025

Песков раскрыл подробности разговора Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили тему энергетического сектора, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T12:36:00+03:00

2025-02-13T12:36:00+03:00

2025-02-13T12:36:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили тему энергетического сектора, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Энергетический сектор", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о том, какие именно вопросы экономики были затронуты во время разговора Путиным и Трампом. Кроме того, Пескова спросили, какие именно вопросы обсуждали по теме энергетического сектора. "Здесь у меня нет уточнений по этой теме", - ответил он. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

https://ria.ru/20250213/peskov-1999071956.html

https://ria.ru/20250213/tramp-1999071506.html

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россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, политика