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Путь к Богу лежит в том числе через любовь к Родине, заявили в РПЦ - РИА Новости, 13.02.2025
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Религия
 
12:44 13.02.2025 (обновлено: 13:51 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/put-1999077857.html
Путь к Богу лежит в том числе через любовь к Родине, заявили в РПЦ
Путь к Богу лежит в том числе через любовь к Родине, заявили в РПЦ - РИА Новости, 13.02.2025
Путь к Богу лежит в том числе через любовь к Родине, заявили в РПЦ
Путь к Небесному Отечеству лежит в том числе через любовь к Родине, нет противоречия между любовью к Отчеству Небесному и Отечеству земному, рассказал РИА... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:44:00+03:00
2025-02-13T13:51:00+03:00
религия
московский патриархат
религия
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Путь к Небесному Отечеству лежит в том числе через любовь к Родине, нет противоречия между любовью к Отчеству Небесному и Отечеству земному, рассказал РИА Новости зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Ранее в храме Христа Спасителя прошло собрание духовенства Московской епархии, которое возглавил патриарх Кирилл. Собрание было закрытым, однако видеозаписи одного диалога появились 12 февраля в ряде Telegram-каналов. Так, выступая у микрофона, один из священников назвал неправильным то, что, по его словам, "в церковных документах слова "Отечество" и "Родина" - сугубо земные понятия - употребляются с большой буквы", поскольку "для христианина Отечество и Родина - это Царство Небесное". Также он выразил "несогласие с патриотическими тенденциями в церковных документах и вообще в жизни нашей Церкви" и сделал утверждение, что "долг священника - вести людей в Царство Небесное, а не патриотизмом заниматься". На что патриарх Кирилл в ироничной форме посоветовал священнику "серьезно подумать" о сказанном. Патриарх ответил, что если Церковь пойдет по такому пути, то откажется "от того, что делали Александр Невский, Дмитрий Донской, преподобный Сергий (Радонежский - ред.) и целый сонм наших святых, которые были патриотами и защитниками нашего Отечества - и в прямом смысле этого слова, и в духовном". Патриарх Кирилл подчеркнул, что Церковь должна быть со своим народом, быть ответственной за судьбу страны. Он также напомнил, что "во времена кровавых гонений" советской власти на Русскую церковь и потом начавшейся Великой Отечественной войны "Церковь не вспомнила о своем тяжелом положении, она сделала все, чтобы вдохновить свой народ на борьбу". Кипшидзе, комментируя этот диалог, назвал вопрос священника к патриарху Кириллу "богословски неграмотным". "Никакого противоречия между любовью к Отчеству Небесному и Отечеству земному нет. Любой человек, который вообще способен любить, понимает, что путь к Небесному Отечеству лежит в том числе через любовь к Родине. Нет ни одного праведника, который бы относился с презрением к своей земле, ее народу, даже понимая, что на Земле ничего не может быть совершенным", - сказал Кипшидзе. Он также заметил, что патриарх Кирилл ответил на вопрос "с той иронией, которая в данном случае вполне соответствует содержанию вопроса". "В последнее время вся критика русского патриотизма и поддержки Церковью военнослужащих, исполняющих свой долг, исходит от людей, которые в российско-украинском конфликте заняли сторону украинской власти и ее западных покровителей. Вот почему особенно задетыми данным диалогом почувствовали себя уехавшие в третьи страны общественные деятели и лишенные сана клирики, которые, видимо, еще продолжают по привычке выполнять заказ USAID на поддержку так называемых антивоенных настроений в православной среде", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250212/patriarkh-1998966932.html
https://ria.ru/20250206/krest-1997769435.html
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Религия, Московский Патриархат, Религия
Путь к Богу лежит в том числе через любовь к Родине, заявили в РПЦ

Кипшидзе: никакого противоречия между любовью к Отчеству Небесному и земному нет

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПрихожанка во время литургии в храме Христа Спасителя
Прихожанка во время литургии в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Прихожанка во время литургии в храме Христа Спасителя
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Путь к Небесному Отечеству лежит в том числе через любовь к Родине, нет противоречия между любовью к Отчеству Небесному и Отечеству земному, рассказал РИА Новости зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее в храме Христа Спасителя прошло собрание духовенства Московской епархии, которое возглавил патриарх Кирилл. Собрание было закрытым, однако видеозаписи одного диалога появились 12 февраля в ряде Telegram-каналов. Так, выступая у микрофона, один из священников назвал неправильным то, что, по его словам, "в церковных документах слова "Отечество" и "Родина" - сугубо земные понятия - употребляются с большой буквы", поскольку "для христианина Отечество и Родина - это Царство Небесное". Также он выразил "несогласие с патриотическими тенденциями в церковных документах и вообще в жизни нашей Церкви" и сделал утверждение, что "долг священника - вести людей в Царство Небесное, а не патриотизмом заниматься".
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На что патриарх Кирилл в ироничной форме посоветовал священнику "серьезно подумать" о сказанном. Патриарх ответил, что если Церковь пойдет по такому пути, то откажется "от того, что делали Александр Невский, Дмитрий Донской, преподобный Сергий (Радонежский - ред.) и целый сонм наших святых, которые были патриотами и защитниками нашего Отечества - и в прямом смысле этого слова, и в духовном". Патриарх Кирилл подчеркнул, что Церковь должна быть со своим народом, быть ответственной за судьбу страны. Он также напомнил, что "во времена кровавых гонений" советской власти на Русскую церковь и потом начавшейся Великой Отечественной войны "Церковь не вспомнила о своем тяжелом положении, она сделала все, чтобы вдохновить свой народ на борьбу".
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Кипшидзе, комментируя этот диалог, назвал вопрос священника к патриарху Кириллу "богословски неграмотным". "Никакого противоречия между любовью к Отчеству Небесному и Отечеству земному нет. Любой человек, который вообще способен любить, понимает, что путь к Небесному Отечеству лежит в том числе через любовь к Родине. Нет ни одного праведника, который бы относился с презрением к своей земле, ее народу, даже понимая, что на Земле ничего не может быть совершенным", - сказал Кипшидзе.
Он также заметил, что патриарх Кирилл ответил на вопрос "с той иронией, которая в данном случае вполне соответствует содержанию вопроса".
"В последнее время вся критика русского патриотизма и поддержки Церковью военнослужащих, исполняющих свой долг, исходит от людей, которые в российско-украинском конфликте заняли сторону украинской власти и ее западных покровителей. Вот почему особенно задетыми данным диалогом почувствовали себя уехавшие в третьи страны общественные деятели и лишенные сана клирики, которые, видимо, еще продолжают по привычке выполнять заказ USAID на поддержку так называемых антивоенных настроений в православной среде", - заключил собеседник агентства.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в день своей шестнадцатой годовщины интронизации в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. 1 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
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