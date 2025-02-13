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Прокуратура запросила обвинительный приговор для Блиновской - РИА Новости, 13.02.2025
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15:57 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/prokuror-1999146809.html
Прокуратура запросила обвинительный приговор для Блиновской
Прокуратура запросила обвинительный приговор для Блиновской - РИА Новости, 13.02.2025
Прокуратура запросила обвинительный приговор для Блиновской
Прокурор считает полностью доказанной вину "королевы марафонов" Елены Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:57:00+03:00
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происшествия
москва
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Прокурор считает полностью доказанной вину "королевы марафонов" Елены Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы. "Сторона обвинения считает полностью доказанной вину Блиновской в том, что она совершила уклонение от уплаты налогов, легализацию и неправомерный оборот средств платежей", - сказала гособвинитель. В настоящее время прения сторон продолжаются, в конце выступления прокурор назовет наказание, которое считает справедливым для подсудимой.
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происшествия, москва, елена блиновская
Происшествия, Москва, Елена Блиновская
Прокуратура запросила обвинительный приговор для Блиновской

Прокурор посчитал полностью доказанной вину "королевы марафонов" Блиновской

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЕлена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве
Елена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Елена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Прокурор считает полностью доказанной вину "королевы марафонов" Елены Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы.
"Сторона обвинения считает полностью доказанной вину Блиновской в том, что она совершила уклонение от уплаты налогов, легализацию и неправомерный оборот средств платежей", - сказала гособвинитель.
В настоящее время прения сторон продолжаются, в конце выступления прокурор назовет наказание, которое считает справедливым для подсудимой.
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