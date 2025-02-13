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Кадровая программа для участников СВО стартует в Новгородской области - РИА Новости, 13.02.2025
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Надежные люди
 
17:47 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/programma-1999193658.html
Кадровая программа для участников СВО стартует в Новгородской области
Кадровая программа для участников СВО стартует в Новгородской области - РИА Новости, 13.02.2025
Кадровая программа для участников СВО стартует в Новгородской области
Кадровая программа "СВОи Герои 53" стартует в Новгородской области для участников СВО, ее выпускники смогут трудоустроиться на госслужбе и крупных предприятиях, РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T17:47:00+03:00
2025-02-13T17:47:00+03:00
надежные люди
новгородская область
александра дронова
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Кадровая программа "СВОи Герои 53" стартует в Новгородской области для участников СВО, ее выпускники смогут трудоустроиться на госслужбе и крупных предприятиях, сообщил и.о. губернатора Александр Дронов. По словам Дронова, в регионе многое сделано для поддержки семей участников СВО. Так, обеспечено социальное сопровождение семей участников СВО и вернувшихся бойцов. Дети защитников бесплатно получают горячее питание в школе, путевки на отдых и оздоровление, у них бесплатный проезд в городском транспорте. Семьи освобождены от оплаты детского сада, кружков и секций. Проводится диспансеризация ветеранов боевых действий, предоставляется психологическая и юридическая помощь, ведется работа по социализации бойцов. Оказывается помощь по трудоустройству: из 477 вернувшихся бойцов 291 человек уже работает. "21 февраля в Новгородской области стартует отбор на образовательную программу в рамках проекта "СВОи Герои 53". Он позволит участникам специальной военной операции пройти обучение на образовательной платформе Президентской академии и в дальнейшем занять вакантные позиции в организациях госсектора и на крупнейших предприятиях региона", - сказал Дронов на заседании по подведению итогов благотворительного марафона, посвящённого бойцам СВО. Он уточнил, что лидером программы выступит участник президентского проекта "Время Героев", кавалер двух орденов Мужества Николай Сергиенко. Сергиенко недавно был назначен заместителем министра строительства, архитектуры и имущественных отношений региона. По словам Дронова, программа обучения предполагает наставничество со стороны региональных министров, глав муниципалитетов, руководителей крупных предприятий области, а также прохождение стажировки. "Прошу всех руководителей ответственно отнестись к этому вопросу и поддержать сотрудников, которые примут решение участвовать в проекте "СВОи Герои 53". Мы все должны быть заинтересованы в том, чтобы в управленческую команду региона пришли новые кадры. Сильные, мужественные люди, настоящие патриоты, на деле доказавшие свою любовь и преданность стране", - добавил Дронов. Узнать об условиях участия и подать заявку можно на сайте проекта "СВОи Герои 53" https://герои53.рф.
https://ria.ru/20250213/svo-1999159438.html
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60
353
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новгородская область, александра дронова
Надежные люди, Новгородская область, Александра Дронова
Кадровая программа для участников СВО стартует в Новгородской области

В Новгородской области стартует кадровая программа "СВОи Герои 53"

© Фото : Правительство Новгородской области Кадровая программа для участников СВО стартует в Новгородской области
Кадровая программа для участников СВО стартует в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Фото : Правительство Новгородской области
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Кадровая программа "СВОи Герои 53" стартует в Новгородской области для участников СВО, ее выпускники смогут трудоустроиться на госслужбе и крупных предприятиях, сообщил и.о. губернатора Александр Дронов.
По словам Дронова, в регионе многое сделано для поддержки семей участников СВО. Так, обеспечено социальное сопровождение семей участников СВО и вернувшихся бойцов. Дети защитников бесплатно получают горячее питание в школе, путевки на отдых и оздоровление, у них бесплатный проезд в городском транспорте. Семьи освобождены от оплаты детского сада, кружков и секций. Проводится диспансеризация ветеранов боевых действий, предоставляется психологическая и юридическая помощь, ведется работа по социализации бойцов. Оказывается помощь по трудоустройству: из 477 вернувшихся бойцов 291 человек уже работает.
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"21 февраля в Новгородской области стартует отбор на образовательную программу в рамках проекта "СВОи Герои 53". Он позволит участникам специальной военной операции пройти обучение на образовательной платформе Президентской академии и в дальнейшем занять вакантные позиции в организациях госсектора и на крупнейших предприятиях региона", - сказал Дронов на заседании по подведению итогов благотворительного марафона, посвящённого бойцам СВО.
Он уточнил, что лидером программы выступит участник президентского проекта "Время Героев", кавалер двух орденов Мужества Николай Сергиенко. Сергиенко недавно был назначен заместителем министра строительства, архитектуры и имущественных отношений региона.
По словам Дронова, программа обучения предполагает наставничество со стороны региональных министров, глав муниципалитетов, руководителей крупных предприятий области, а также прохождение стажировки.
"Прошу всех руководителей ответственно отнестись к этому вопросу и поддержать сотрудников, которые примут решение участвовать в проекте "СВОи Герои 53". Мы все должны быть заинтересованы в том, чтобы в управленческую команду региона пришли новые кадры. Сильные, мужественные люди, настоящие патриоты, на деле доказавшие свою любовь и преданность стране", - добавил Дронов.
Узнать об условиях участия и подать заявку можно на сайте проекта "СВОи Герои 53" https://герои53.рф.
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Надежные людиНовгородская областьАлександра Дронова
 
 
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