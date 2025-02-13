https://ria.ru/20250213/proekt-1999159283.html
В ГД внесли проект о штрафах за пропаганду домашнего насилия
В ГД внесли проект о штрафах за пропаганду домашнего насилия - РИА Новости, 13.02.2025
В ГД внесли проект о штрафах за пропаганду домашнего насилия
Депутат ГД от "Новых людей" Ксения Горячева внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается установить штрафы до 10 тысяч рублей за публичное оправдание... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T16:31:00+03:00
2025-02-13T16:31:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Депутат ГД от "Новых людей" Ксения Горячева внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается установить штрафы до 10 тысяч рублей за публичное оправдание семейно-бытового насилия или пропаганду применения семейно-бытового насилия, документ доступен в думской электронной базе. "Проектом федерального закона "О внесении изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" предлагается ввести административную ответственность за публичное оправдание семейно-бытового насилия или пропаганду применения семейно-бытового насилия. Осужденным по вводимой законопроектом статье КоАП РФ будет грозить штраф от 5 до 10 тысяч рублей", - заказано в пояснительной записке к законопроекту. В ней уточняется, что под семейно-бытовым насилием предлагается понимать умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического или психического страдания, а также имущественного вреда в отношении близких родственников. "Корреспондирующим законопроектом предлагается установить уголовную ответственность за аналогичное деяние в случае, если оно совершено неоднократно и после того, как лицо было подвергнуто административному наказанию", - отмечается в документе. Уточняется, что положения предлагаемой статьи не распространяются на случаи демонстрации семейно-бытового насилия в произведениях науки, литературы и искусства, при которых формируется негативное отношение к нему и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания семейно-бытового насилия. "Когда кто-то публично говорит, что бить близких — это нормально, он не просто высказывает мнение, он создает атмосферу безнаказанности. Домашнее насилие начинается с оправдания, и мы не должны позволять легализовать его словами", - сказала журналистам Горячева.
https://ria.ru/20241212/gosduma-1988748774.html
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В ГД внесли проект о штрафах за пропаганду домашнего насилия
В ГД внесли проект о штрафах до 10 тысяч рублей за пропаганду домашнего насилия
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Депутат ГД от "Новых людей" Ксения Горячева внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается установить штрафы до 10 тысяч рублей за публичное оправдание семейно-бытового насилия или пропаганду применения семейно-бытового насилия, документ доступен в думской электронной базе.
"Проектом федерального закона "О внесении изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" предлагается ввести административную ответственность за публичное оправдание семейно-бытового насилия или пропаганду применения семейно-бытового насилия. Осужденным по вводимой законопроектом статье КоАП РФ
будет грозить штраф от 5 до 10 тысяч рублей", - заказано в пояснительной записке к законопроекту.
В ней уточняется, что под семейно-бытовым насилием предлагается понимать умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического или психического страдания, а также имущественного вреда в отношении близких родственников.
"Корреспондирующим законопроектом предлагается установить уголовную ответственность за аналогичное деяние в случае, если оно совершено неоднократно и после того, как лицо было подвергнуто административному наказанию", - отмечается в документе.
Уточняется, что положения предлагаемой статьи не распространяются на случаи демонстрации семейно-бытового насилия в произведениях науки, литературы и искусства, при которых формируется негативное отношение к нему и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания семейно-бытового насилия.
"Когда кто-то публично говорит, что бить близких — это нормально, он не просто высказывает мнение, он создает атмосферу безнаказанности. Домашнее насилие начинается с оправдания, и мы не должны позволять легализовать его словами", - сказала журналистам Горячева.