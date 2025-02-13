https://ria.ru/20250213/prizyv-1999108814.html

В ГД внесли законопроект об исполнении решения о призыве на военную службу

В ГД внесли законопроект об исполнении решения о призыве на военную службу - РИА Новости, 13.02.2025

В ГД внесли законопроект об исполнении решения о призыве на военную службу

В Госдуму внесен законопроект об исполнении решения о призыве на военную службу в течение года со дня решения, если оно не было исполнено во время призыва,... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T14:18:00+03:00

2025-02-13T14:18:00+03:00

2025-02-13T14:31:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект об исполнении решения о призыве на военную службу в течение года со дня решения, если оно не было исполнено во время призыва, документ доступен в думской электронной базе.Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым.Законопроектом предлагается установить, что решение о призыве на военную службу, которое не было исполнено в период проведения призыва на военную службу, в котором оно было принято, подлежит исполнению в следующие периоды проведения призыва на военную службу в течение одного года со дня, в котором оно было принято, при условии, что на день исполнения такого решения не возникли обстоятельства, являющиеся основанием для принятия иного решения из числа предусмотренных пунктом 1 статьи 28 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе".Также законопроектом предусматривается возможность создания одной призывной комиссии в городах федерального значения, а также в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

госдума рф, общество, вооруженные силы рф, россия