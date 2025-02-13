https://ria.ru/20250213/primore-1998991295.html

Экс-глава ГИБДД Приморья отправился на СВО

Экс-глава ГИБДД Приморья отправился на СВО - РИА Новости, 13.02.2025

Экс-глава ГИБДД Приморья отправился на СВО

Бывший начальник УГИБДД УМВД России по Приморскому краю Олег Зубакин, которого судили по обвинению в получении взяток, убыл в зону специальной военной операции, РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T03:21:00+03:00

2025-02-13T03:21:00+03:00

2025-02-13T03:21:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 13 фев – РИА Новости. Бывший начальник УГИБДД УМВД России по Приморскому краю Олег Зубакин, которого судили по обвинению в получении взяток, убыл в зону специальной военной операции, сообщила РИА Новости руководитель объединённой пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева. "Зубакин убыл на СВО. Постановлением суда производство по уголовному делу в отношении него приостановлено", - сказала Оленева. По ее словам, суд продолжит рассматривать дело в отношении других фигурантов. Ранее прокуратура сообщала, что Зубакин и четыре его сообщника, занимавшие должности в ГИБДД, предстанут перед судом по обвинению в систематическом получении взяток в составе организованной преступной группы "за способствование" успешной сдаче взяткодателями экзаменов на получение водительских прав. Зубакина обвинили в совершении 29 преступлений. Размеры взяток варьировались от 50 до 150 тысяч рублей. Деятельность ОПГ была пресечена сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю в сентябре 2021 года. Всего были задержаны 12 человек: 6 должностных лиц и 6 посредников. В феврале 2022 года суд во Владивостоке отправил Зубакина под стражу. Позже в прокуратуре сообщили о возбуждении еще двух дел на Зубакина и его подчиненных. Позже арест неоднократно продлевался.

https://ria.ru/20241227/pushkarev-1991577985.html

https://ria.ru/20250123/sud-1995106431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, приморский край, владивосток, угибдд, гибдд мвд рф