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Экс-глава ГИБДД Приморья отправился на СВО - РИА Новости, 13.02.2025
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03:21 13.02.2025
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Экс-глава ГИБДД Приморья отправился на СВО
Экс-глава ГИБДД Приморья отправился на СВО - РИА Новости, 13.02.2025
Экс-глава ГИБДД Приморья отправился на СВО
Бывший начальник УГИБДД УМВД России по Приморскому краю Олег Зубакин, которого судили по обвинению в получении взяток, убыл в зону специальной военной операции, РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T03:21:00+03:00
2025-02-13T03:21:00+03:00
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 13 фев – РИА Новости. Бывший начальник УГИБДД УМВД России по Приморскому краю Олег Зубакин, которого судили по обвинению в получении взяток, убыл в зону специальной военной операции, сообщила РИА Новости руководитель объединённой пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева. "Зубакин убыл на СВО. Постановлением суда производство по уголовному делу в отношении него приостановлено", - сказала Оленева. По ее словам, суд продолжит рассматривать дело в отношении других фигурантов. Ранее прокуратура сообщала, что Зубакин и четыре его сообщника, занимавшие должности в ГИБДД, предстанут перед судом по обвинению в систематическом получении взяток в составе организованной преступной группы "за способствование" успешной сдаче взяткодателями экзаменов на получение водительских прав. Зубакина обвинили в совершении 29 преступлений. Размеры взяток варьировались от 50 до 150 тысяч рублей. Деятельность ОПГ была пресечена сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю в сентябре 2021 года. Всего были задержаны 12 человек: 6 должностных лиц и 6 посредников. В феврале 2022 года суд во Владивостоке отправил Зубакина под стражу. Позже в прокуратуре сообщили о возбуждении еще двух дел на Зубакина и его подчиненных. Позже арест неоднократно продлевался.
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происшествия, россия, приморский край, владивосток, угибдд, гибдд мвд рф
Происшествия, Россия, Приморский край, Владивосток, УГИБДД, ГИБДД МВД РФ
Экс-глава ГИБДД Приморья отправился на СВО

Обвиняемый в коррупции экс-глава УГИБДД Приморья Зубакин отправился на СВО

© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкВид на город Владивосток
Вид на город Владивосток - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Татьяна Меель
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ВЛАДИВОСТОК, 13 фев – РИА Новости. Бывший начальник УГИБДД УМВД России по Приморскому краю Олег Зубакин, которого судили по обвинению в получении взяток, убыл в зону специальной военной операции, сообщила РИА Новости руководитель объединённой пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева.
"Зубакин убыл на СВО. Постановлением суда производство по уголовному делу в отношении него приостановлено", - сказала Оленева.
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По ее словам, суд продолжит рассматривать дело в отношении других фигурантов.
Ранее прокуратура сообщала, что Зубакин и четыре его сообщника, занимавшие должности в ГИБДД, предстанут перед судом по обвинению в систематическом получении взяток в составе организованной преступной группы "за способствование" успешной сдаче взяткодателями экзаменов на получение водительских прав. Зубакина обвинили в совершении 29 преступлений. Размеры взяток варьировались от 50 до 150 тысяч рублей.
Деятельность ОПГ была пресечена сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю в сентябре 2021 года. Всего были задержаны 12 человек: 6 должностных лиц и 6 посредников. В феврале 2022 года суд во Владивостоке отправил Зубакина под стражу. Позже в прокуратуре сообщили о возбуждении еще двух дел на Зубакина и его подчиненных. Позже арест неоднократно продлевался.
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