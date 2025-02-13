https://ria.ru/20250213/prigovor-1999179718.html
Суд вынес приговор по делу о взрыве в барбершопе в Луганске в 2023 году
Суд вынес приговор по делу о взрыве в барбершопе в Луганске в 2023 году - РИА Новости, 13.02.2025
Суд вынес приговор по делу о взрыве в барбершопе в Луганске в 2023 году
Верховный Суд ЛНР приговорил к 18 годам лишения свободы 29-летнего гражданина РФ, завербованного службой безопасности Украины и причастного к передаче сведений... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T17:15:00+03:00
2025-02-13T17:15:00+03:00
2025-02-13T17:15:00+03:00
луганск
луганская народная республика
служба безопасности украины
игорь корнет
происшествия
россия
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ЛУГАНСК, 13 фев – РИА Новости. Верховный Суд ЛНР приговорил к 18 годам лишения свободы 29-летнего гражданина РФ, завербованного службой безопасности Украины и причастного к передаче сведений для организации взрыва в барбершопе в Луганске в 2023 году, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева.В мае 2023 года в барбершопе, расположенном в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного совета в Луганске, произошел взрыв. В результате взрыва один человек погиб, пострадали еще шесть человек, в том числе подросток и врио министра внутренних дел по ЛНР Игорь Корнет. Уголовное дело возбуждено и расследовалось УФСБ России по ЛНР."Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего гражданина Российской Федерации Александра Дегтярева. Он признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена)", - сообщила Усачева.Суд установил, что в период с апреля по май 2023 года фигурант был завербован сотрудником СБУ и добровольно осуществлял сбор сведений, направленных против безопасности Российской Федерации. Полученные данные он сообщал сотруднику службы безопасности Украины."Используя полученные сведения, сотрудники СБУ инициировали взрыв в помещении парикмахерской г. Луганск, в результате которого один человек погиб, шесть получили ранения различной степени тяжести", - пояснила Усачева.По ее словам, суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил виновного к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима."Государственное обвинение поддержано прокурором республики Глебом Михайловым", - уточнила собеседница агентства.
https://ria.ru/20241217/pokushenie-1989671867.html
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Последствия взрыва в луганском барбершопе
В центре Луганска прогремел взрыв, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.
2025-02-13T17:15
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РИА Новости
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луганск, луганская народная республика, служба безопасности украины, игорь корнет, происшествия, россия
Луганск, Луганская Народная Республика, Служба безопасности Украины, Игорь Корнет, Происшествия, Россия
Суд вынес приговор по делу о взрыве в барбершопе в Луганске в 2023 году
Агента СБУ, причастного к взрыву в барбершопе в Луганске, приговорили к 18 годам