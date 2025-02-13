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Суд вынес приговор по делу о взрыве в барбершопе в Луганске в 2023 году

Суд вынес приговор по делу о взрыве в барбершопе в Луганске в 2023 году - РИА Новости, 13.02.2025

Суд вынес приговор по делу о взрыве в барбершопе в Луганске в 2023 году

Верховный Суд ЛНР приговорил к 18 годам лишения свободы 29-летнего гражданина РФ, завербованного службой безопасности Украины и причастного к передаче сведений... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T17:15:00+03:00

2025-02-13T17:15:00+03:00

2025-02-13T17:15:00+03:00

луганск

луганская народная республика

служба безопасности украины

игорь корнет

происшествия

россия

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ЛУГАНСК, 13 фев – РИА Новости. Верховный Суд ЛНР приговорил к 18 годам лишения свободы 29-летнего гражданина РФ, завербованного службой безопасности Украины и причастного к передаче сведений для организации взрыва в барбершопе в Луганске в 2023 году, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева.В мае 2023 года в барбершопе, расположенном в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного совета в Луганске, произошел взрыв. В результате взрыва один человек погиб, пострадали еще шесть человек, в том числе подросток и врио министра внутренних дел по ЛНР Игорь Корнет. Уголовное дело возбуждено и расследовалось УФСБ России по ЛНР."Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего гражданина Российской Федерации Александра Дегтярева. Он признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена)", - сообщила Усачева.Суд установил, что в период с апреля по май 2023 года фигурант был завербован сотрудником СБУ и добровольно осуществлял сбор сведений, направленных против безопасности Российской Федерации. Полученные данные он сообщал сотруднику службы безопасности Украины."Используя полученные сведения, сотрудники СБУ инициировали взрыв в помещении парикмахерской г. Луганск, в результате которого один человек погиб, шесть получили ранения различной степени тяжести", - пояснила Усачева.По ее словам, суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил виновного к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима."Государственное обвинение поддержано прокурором республики Глебом Михайловым", - уточнила собеседница агентства.

https://ria.ru/20241217/pokushenie-1989671867.html

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Последствия взрыва в луганском барбершопе В центре Луганска прогремел взрыв, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. 2025-02-13T17:15 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

луганск, луганская народная республика, служба безопасности украины, игорь корнет, происшествия, россия