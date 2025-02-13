Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии подтвердили, что Венгрия начнет поставлять газ в Приднестровье - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:45 13.02.2025 (обновлено: 23:46 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/pridnestrove-1999252122.html
В Молдавии подтвердили, что Венгрия начнет поставлять газ в Приднестровье
В Молдавии подтвердили, что Венгрия начнет поставлять газ в Приднестровье - РИА Новости, 13.02.2025
В Молдавии подтвердили, что Венгрия начнет поставлять газ в Приднестровье
Венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG начинает поставки газа в Приднестровье с пятницы, сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T23:45:00+03:00
2025-02-13T23:46:00+03:00
молдавия
кишинев
приднестровская молдавская республика
дорин речан
евросоюз
газпром
транзит газа через украину
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995266637_0:278:3072:2006_1920x0_80_0_0_372b35cf0432899c911a9f6de34d56f9.jpg
КИШИНЕВ, 13 фев - РИА Новости. Венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG начинает поставки газа в Приднестровье с пятницы, сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан. Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила во вторник, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа займется венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. "По венгерской схеме поставок правительство не занимается, а только проверяет операции на предмет законности. На этом этапе поступила информация, что завтра поставки газа в Приднестровье будут", - сказал Речан в эфире кишиневского телеканала Jurnal TV. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://ria.ru/20250212/pridnestrove-1998826442.html
https://ria.ru/20250203/moldavija-1997010100.html
молдавия
кишинев
приднестровская молдавская республика
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995266637_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d2dd643762e12446b67a260f8da3798c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, кишинев, приднестровская молдавская республика, дорин речан, евросоюз, газпром, транзит газа через украину, в мире, венгрия
Молдавия, Кишинев, Приднестровская Молдавская Республика, Дорин Речан, Евросоюз, Газпром, транзит газа через Украину, В мире, Венгрия
В Молдавии подтвердили, что Венгрия начнет поставлять газ в Приднестровье

Премьер Молдавии Речан: Венгрия начнет поставлять газ в Приднестровье с пятницы

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкСтела в Тирасполе
Стела в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Стела в Тирасполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 13 фев - РИА Новости. Венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG начинает поставки газа в Приднестровье с пятницы, сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан.
Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила во вторник, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа займется венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG.
Газораспределительная станция компании Тираспольтрансгаз в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Молдавия направила в Приднестровье три миллиона кубометров газа
12 февраля, 12:28
«
"По венгерской схеме поставок правительство не занимается, а только проверяет операции на предмет законности. На этом этапе поступила информация, что завтра поставки газа в Приднестровье будут", - сказал Речан в эфире кишиневского телеканала Jurnal TV.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
В Молдавии попросили проверить законность поставок газа в Приднестровье
3 февраля, 12:02
 
МолдавияКишиневПриднестровская Молдавская РеспубликаДорин РечанЕвросоюзГазпромтранзит газа через УкраинуВ миреВенгрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала