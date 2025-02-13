https://ria.ru/20250213/pridnestrove-1999252122.html

В Молдавии подтвердили, что Венгрия начнет поставлять газ в Приднестровье

В Молдавии подтвердили, что Венгрия начнет поставлять газ в Приднестровье - РИА Новости, 13.02.2025

В Молдавии подтвердили, что Венгрия начнет поставлять газ в Приднестровье

Венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG начинает поставки газа в Приднестровье с пятницы, сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T23:45:00+03:00

2025-02-13T23:45:00+03:00

2025-02-13T23:46:00+03:00

молдавия

кишинев

приднестровская молдавская республика

дорин речан

евросоюз

газпром

транзит газа через украину

в мире

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КИШИНЕВ, 13 фев - РИА Новости. Венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG начинает поставки газа в Приднестровье с пятницы, сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан. Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила во вторник, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа займется венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. "По венгерской схеме поставок правительство не занимается, а только проверяет операции на предмет законности. На этом этапе поступила информация, что завтра поставки газа в Приднестровье будут", - сказал Речан в эфире кишиневского телеканала Jurnal TV. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

https://ria.ru/20250212/pridnestrove-1998826442.html

https://ria.ru/20250203/moldavija-1997010100.html

молдавия

кишинев

приднестровская молдавская республика

венгрия

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молдавия, кишинев, приднестровская молдавская республика, дорин речан, евросоюз, газпром, транзит газа через украину, в мире, венгрия