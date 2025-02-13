В Госдуме заявили, что в России постепенно забудут День святого Валентина
Депутат Буцкая: на смену Дню святого Валентина может прийти День игрушки
Сувениры в виде сердца ко Дню святого Валентина. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. День святого Валентина, который празднуют 14 февраля, постепенно забудется в России, считает депутат ГД Татьяна Буцкая и отмечает, что сейчас разрабатывается идея российского праздника — Дня игрушки.
Буцкая обратила внимание, что российские СМИ, находясь в едином инфополе традиционных ценностей, не будут активно анонсировать этот праздник. По ее словам, в России есть день всех влюблённых — День семьи, любви и верности, который празднуется 8 июля. Но, кроме этого, необходимо в течение учебного года иметь подобный праздник, "потому что влюблённость - это такая история про школьников, студентов", отметила Буцкая.
"Постепенно он (праздник - День святого Валентина) просто забудется… Вот у нас же есть Ассоциация "Выбор родителей". Мы второй год уже разрабатываем идею праздника — День игрушки. Как раз вот не просто день игрушки, а через идеологию "дарю, потому что люблю", - сказала Буцкая РИА Новости.
Она уточнила, что День игрушки будет поводом признаться в любви, подтвердить свою любовь, наполнить свои дни ежедневной семейной жизни праздником, подарив милую игрушку.
"Какая она будет? Зайка или мишка — это уже выбирать каждой семье. Вот возможно, со временем появится и отдельный такой прям логотип или символ этого праздника", - заключила Буцкая.