https://ria.ru/20250213/prazdnik-1999003756.html

В Госдуме заявили, что в России постепенно забудут День святого Валентина

В Госдуме заявили, что в России постепенно забудут День святого Валентина - РИА Новости, 13.02.2025

В Госдуме заявили, что в России постепенно забудут День святого Валентина

День святого Валентина, который празднуют 14 февраля, постепенно забудется в России, считает депутат ГД Татьяна Буцкая и отмечает, что сейчас разрабатывается... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T07:23:00+03:00

2025-02-13T07:23:00+03:00

2025-02-13T07:23:00+03:00

общество

татьяна буцкая

празднование дня святого валентина

госдума рф

россия

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. День святого Валентина, который празднуют 14 февраля, постепенно забудется в России, считает депутат ГД Татьяна Буцкая и отмечает, что сейчас разрабатывается идея российского праздника — Дня игрушки. Буцкая обратила внимание, что российские СМИ, находясь в едином инфополе традиционных ценностей, не будут активно анонсировать этот праздник. По ее словам, в России есть день всех влюблённых — День семьи, любви и верности, который празднуется 8 июля. Но, кроме этого, необходимо в течение учебного года иметь подобный праздник, "потому что влюблённость - это такая история про школьников, студентов", отметила Буцкая. "Постепенно он (праздник - День святого Валентина) просто забудется… Вот у нас же есть Ассоциация "Выбор родителей". Мы второй год уже разрабатываем идею праздника — День игрушки. Как раз вот не просто день игрушки, а через идеологию "дарю, потому что люблю", - сказала Буцкая РИА Новости. Она уточнила, что День игрушки будет поводом признаться в любви, подтвердить свою любовь, наполнить свои дни ежедневной семейной жизни праздником, подарив милую игрушку. "Какая она будет? Зайка или мишка — это уже выбирать каждой семье. Вот возможно, со временем появится и отдельный такой прям логотип или символ этого праздника", - заключила Буцкая.

https://ria.ru/20250213/nasa-1998993867.html

https://ria.ru/20250212/valentin-1998791674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, татьяна буцкая, празднование дня святого валентина, госдума рф, россия