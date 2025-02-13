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В Госдуме заявили, что в России постепенно забудут День святого Валентина - РИА Новости, 13.02.2025
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07:23 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/prazdnik-1999003756.html
В Госдуме заявили, что в России постепенно забудут День святого Валентина
В Госдуме заявили, что в России постепенно забудут День святого Валентина - РИА Новости, 13.02.2025
В Госдуме заявили, что в России постепенно забудут День святого Валентина
День святого Валентина, который празднуют 14 февраля, постепенно забудется в России, считает депутат ГД Татьяна Буцкая и отмечает, что сейчас разрабатывается... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T07:23:00+03:00
2025-02-13T07:23:00+03:00
общество
татьяна буцкая
празднование дня святого валентина
госдума рф
россия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. День святого Валентина, который празднуют 14 февраля, постепенно забудется в России, считает депутат ГД Татьяна Буцкая и отмечает, что сейчас разрабатывается идея российского праздника — Дня игрушки. Буцкая обратила внимание, что российские СМИ, находясь в едином инфополе традиционных ценностей, не будут активно анонсировать этот праздник. По ее словам, в России есть день всех влюблённых — День семьи, любви и верности, который празднуется 8 июля. Но, кроме этого, необходимо в течение учебного года иметь подобный праздник, "потому что влюблённость - это такая история про школьников, студентов", отметила Буцкая. "Постепенно он (праздник - День святого Валентина) просто забудется… Вот у нас же есть Ассоциация "Выбор родителей". Мы второй год уже разрабатываем идею праздника — День игрушки. Как раз вот не просто день игрушки, а через идеологию "дарю, потому что люблю", - сказала Буцкая РИА Новости. Она уточнила, что День игрушки будет поводом признаться в любви, подтвердить свою любовь, наполнить свои дни ежедневной семейной жизни праздником, подарив милую игрушку. "Какая она будет? Зайка или мишка — это уже выбирать каждой семье. Вот возможно, со временем появится и отдельный такой прям логотип или символ этого праздника", - заключила Буцкая.
https://ria.ru/20250213/nasa-1998993867.html
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общество, татьяна буцкая, празднование дня святого валентина, госдума рф, россия
Общество, Татьяна Буцкая, Празднование Дня святого Валентина, Госдума РФ, Россия
В Госдуме заявили, что в России постепенно забудут День святого Валентина

Депутат Буцкая: на смену Дню святого Валентина может прийти День игрушки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСувениры в виде сердца ко Дню святого Валентина
Сувениры в виде сердца ко Дню святого Валентина - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сувениры в виде сердца ко Дню святого Валентина. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. День святого Валентина, который празднуют 14 февраля, постепенно забудется в России, считает депутат ГД Татьяна Буцкая и отмечает, что сейчас разрабатывается идея российского праздника — Дня игрушки.
Буцкая обратила внимание, что российские СМИ, находясь в едином инфополе традиционных ценностей, не будут активно анонсировать этот праздник. По ее словам, в России есть день всех влюблённых — День семьи, любви и верности, который празднуется 8 июля. Но, кроме этого, необходимо в течение учебного года иметь подобный праздник, "потому что влюблённость - это такая история про школьников, студентов", отметила Буцкая.
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"Постепенно он (праздник - День святого Валентина) просто забудется… Вот у нас же есть Ассоциация "Выбор родителей". Мы второй год уже разрабатываем идею праздника — День игрушки. Как раз вот не просто день игрушки, а через идеологию "дарю, потому что люблю", - сказала Буцкая РИА Новости.
Она уточнила, что День игрушки будет поводом признаться в любви, подтвердить свою любовь, наполнить свои дни ежедневной семейной жизни праздником, подарив милую игрушку.
"Какая она будет? Зайка или мишка — это уже выбирать каждой семье. Вот возможно, со временем появится и отдельный такой прям логотип или символ этого праздника", - заключила Буцкая.
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