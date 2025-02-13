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На юго-востоке Москвы загорелся склад из-за самоката - РИА Новости, 13.02.2025
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17:41 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/pozhar-1999191007.html
На юго-востоке Москвы загорелся склад из-за самоката
На юго-востоке Москвы загорелся склад из-за самоката - РИА Новости, 13.02.2025
На юго-востоке Москвы загорелся склад из-за самоката
Одноэтажное здание склада загорелось от самокатного аккумулятора на юго-востоке Москвы, возгорание удалось оперативно ликвидировать, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T17:41:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Одноэтажное здание склада загорелось от самокатного аккумулятора на юго-востоке Москвы, возгорание удалось оперативно ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Поступила заявка на возгорание одноэтажного склада на Шарикоподшипниковой улице", - сказал собеседник агентства. По его словам, причиной возгорания и сильного задымления стал самокатный аккумулятор. "Возгорание аккумулятора ликвидировано, распространения огня нет", - заключил собеседник агентства.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На юго-востоке Москвы загорелся склад из-за самоката

Склад на Шарикоподшипниковской улице загорелся из-за самокатного аккумулятора

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Одноэтажное здание склада загорелось от самокатного аккумулятора на юго-востоке Москвы, возгорание удалось оперативно ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"Поступила заявка на возгорание одноэтажного склада на Шарикоподшипниковой улице", - сказал собеседник агентства.
По его словам, причиной возгорания и сильного задымления стал самокатный аккумулятор.
"Возгорание аккумулятора ликвидировано, распространения огня нет", - заключил собеседник агентства.
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