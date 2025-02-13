https://ria.ru/20250213/pozhar-1999191007.html

На юго-востоке Москвы загорелся склад из-за самоката

На юго-востоке Москвы загорелся склад из-за самоката - РИА Новости, 13.02.2025

На юго-востоке Москвы загорелся склад из-за самоката

Одноэтажное здание склада загорелось от самокатного аккумулятора на юго-востоке Москвы, возгорание удалось оперативно ликвидировать, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T17:41:00+03:00

2025-02-13T17:41:00+03:00

2025-02-13T17:41:00+03:00

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Одноэтажное здание склада загорелось от самокатного аккумулятора на юго-востоке Москвы, возгорание удалось оперативно ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Поступила заявка на возгорание одноэтажного склада на Шарикоподшипниковой улице", - сказал собеседник агентства. По его словам, причиной возгорания и сильного задымления стал самокатный аккумулятор. "Возгорание аккумулятора ликвидировано, распространения огня нет", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240802/omsk-1963702460.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва