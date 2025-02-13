https://ria.ru/20250213/pozhar-1999020246.html

Более 20 человек пострадали при пожаре на фабрике костюмов в Бразилии

Более 20 человек пострадали при пожаре на фабрике костюмов в Бразилии - РИА Новости, 13.02.2025

Более 20 человек пострадали при пожаре на фабрике костюмов в Бразилии

Пожар произошел на фабрике по производству костюмов для карнавальных шоу в Рио-де-Жанейро, по меньшей мере 21 человек пострадал, сообщает местное информационное РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T09:33:00+03:00

2025-02-13T09:33:00+03:00

2025-02-13T09:33:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пожар произошел на фабрике по производству костюмов для карнавальных шоу в Рио-де-Жанейро, по меньшей мере 21 человек пострадал, сообщает местное информационное агентство Аженсия Бразил. Сильный пожар начался на фабрике, расположенной в северной части города, в среду. В момент возгорания в здании находились люди, которые оказались заблокированы на втором этаже. "Всего пожарные спасли из здания 21 пострадавшего", - говорится в сообщении агентства. Сообщается, что пострадавшие были госпитализированы, по меньшей мере одиннадцать находятся в тяжелом состоянии. Многие пострадавшие получили ожоги дыхательных путей. Заместитель командующего пожарной службой Рио-де-Жанейро заявил, что пожар находится под контролем и что здание не имело разрешения на эксплуатацию. Как сообщается, услугами швейной фабрики пользовались по меньшей мере три школы самбы, участвующие в карнавале в Рио-де-Жанейро.

https://ria.ru/20241003/pozhar-1976077416.html

рио-де-жанейро (город)

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в мире, коммерческая недвижимость, рио-де-жанейро (город), происшествия