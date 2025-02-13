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Более 20 человек пострадали при пожаре на фабрике костюмов в Бразилии
Более 20 человек пострадали при пожаре на фабрике костюмов в Бразилии - РИА Новости, 13.02.2025
Более 20 человек пострадали при пожаре на фабрике костюмов в Бразилии
Пожар произошел на фабрике по производству костюмов для карнавальных шоу в Рио-де-Жанейро, по меньшей мере 21 человек пострадал, сообщает местное информационное РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T09:33:00+03:00
2025-02-13T09:33:00+03:00
2025-02-13T09:33:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пожар произошел на фабрике по производству костюмов для карнавальных шоу в Рио-де-Жанейро, по меньшей мере 21 человек пострадал, сообщает местное информационное агентство Аженсия Бразил. Сильный пожар начался на фабрике, расположенной в северной части города, в среду. В момент возгорания в здании находились люди, которые оказались заблокированы на втором этаже. "Всего пожарные спасли из здания 21 пострадавшего", - говорится в сообщении агентства. Сообщается, что пострадавшие были госпитализированы, по меньшей мере одиннадцать находятся в тяжелом состоянии. Многие пострадавшие получили ожоги дыхательных путей. Заместитель командующего пожарной службой Рио-де-Жанейро заявил, что пожар находится под контролем и что здание не имело разрешения на эксплуатацию. Как сообщается, услугами швейной фабрики пользовались по меньшей мере три школы самбы, участвующие в карнавале в Рио-де-Жанейро.
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в мире, коммерческая недвижимость, рио-де-жанейро (город), происшествия
В мире, Коммерческая недвижимость, Рио-де-Жанейро (город), Происшествия
Более 20 человек пострадали при пожаре на фабрике костюмов в Бразилии
При пожаре на швейной фабрике в Рио-де-Жанейро пострадал 21 человек
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пожар произошел на фабрике по производству костюмов для карнавальных шоу в Рио-де-Жанейро, по меньшей мере 21 человек пострадал, сообщает местное информационное агентство Аженсия Бразил.
Сильный пожар начался на фабрике, расположенной в северной части города, в среду. В момент возгорания в здании находились люди, которые оказались заблокированы на втором этаже.
"Всего пожарные спасли из здания 21 пострадавшего", - говорится в сообщении агентства. Сообщается, что пострадавшие были госпитализированы, по меньшей мере одиннадцать находятся в тяжелом состоянии. Многие пострадавшие получили ожоги дыхательных путей.
Заместитель командующего пожарной службой Рио-де-Жанейро
заявил, что пожар находится под контролем и что здание не имело разрешения на эксплуатацию.
Как сообщается, услугами швейной фабрики пользовались по меньшей мере три школы самбы, участвующие в карнавале в Рио-де-Жанейро.