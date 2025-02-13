https://ria.ru/20250213/posol-1999104755.html
Посол России в Молдавии отверг обвинения в принадлежности БПЛА к России
Посол России в Молдавии отверг обвинения в принадлежности БПЛА к России - РИА Новости, 13.02.2025
Посол России в Молдавии отверг обвинения в принадлежности БПЛА к России
Посол России в Молдавии Олег Озеров отверг обвинения молдавских властей по поводу принадлежности БПЛА, обнаруженных в республике. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T14:03:00+03:00
2025-02-13T14:03:00+03:00
2025-02-13T14:03:00+03:00
в мире
молдавия
россия
украина
олег озеров
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983301849_0:0:3121:1756_1920x0_80_0_0_8bec6e41bd9b80846fd3d842f9e959bc.jpg
КИШИНЕВ, 13 фев– РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Озеров отверг обвинения молдавских властей по поводу принадлежности БПЛА, обнаруженных в республике. Президент Молдавии Майя Санду ранее в четверг заявила, что дроны, которые упали и взорвались на юге республики, якобы были российскими, но доказательств не привела. Ранее в четверг пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что два беспилотника нарушили границу на юге республики, при падении они взорвались, пострадавших не было. В связи с этим посол России был вызван в МИД Молдавии. "Вы знаете, мы эти обвинения отвергаем, они носят бездоказательный характер. Принадлежность этих БПЛА к России не установлена. Без дополнительных расследований сложно сказать, чьи эти аппараты", - сказал Озеров при выходе из здания МИД. На территории Молдавии с начала российской военной операции на Украине неоднократно обнаруживали обломки беспилотников. Такие случаи фиксировались под Каушанами, Криулянами, Рышканами, а также в Кишиневе, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон конфликта принадлежали эти дроны.
https://ria.ru/20250213/prezident-1999042781.html
молдавия
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983301849_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_74fec2bc7dfe8ff5362a566571297bb7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, украина, олег озеров, майя санду
В мире, Молдавия, Россия, Украина, Олег Озеров, Майя Санду
Посол России в Молдавии отверг обвинения в принадлежности БПЛА к России
Посол Озеров отверг обвинения властей Молдавии в принадлежности БПЛА к России