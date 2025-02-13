https://ria.ru/20250213/posol-1999104755.html

Посол России в Молдавии отверг обвинения в принадлежности БПЛА к России

Посол России в Молдавии отверг обвинения в принадлежности БПЛА к России - РИА Новости, 13.02.2025

Посол России в Молдавии отверг обвинения в принадлежности БПЛА к России

Посол России в Молдавии Олег Озеров отверг обвинения молдавских властей по поводу принадлежности БПЛА, обнаруженных в республике. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T14:03:00+03:00

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2025-02-13T14:03:00+03:00

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КИШИНЕВ, 13 фев– РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Озеров отверг обвинения молдавских властей по поводу принадлежности БПЛА, обнаруженных в республике. Президент Молдавии Майя Санду ранее в четверг заявила, что дроны, которые упали и взорвались на юге республики, якобы были российскими, но доказательств не привела. Ранее в четверг пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что два беспилотника нарушили границу на юге республики, при падении они взорвались, пострадавших не было. В связи с этим посол России был вызван в МИД Молдавии. "Вы знаете, мы эти обвинения отвергаем, они носят бездоказательный характер. Принадлежность этих БПЛА к России не установлена. Без дополнительных расследований сложно сказать, чьи эти аппараты", - сказал Озеров при выходе из здания МИД. На территории Молдавии с начала российской военной операции на Украине неоднократно обнаруживали обломки беспилотников. Такие случаи фиксировались под Каушанами, Криулянами, Рышканами, а также в Кишиневе, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон конфликта принадлежали эти дроны.

https://ria.ru/20250213/prezident-1999042781.html

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в мире, молдавия, россия, украина, олег озеров, майя санду