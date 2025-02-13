https://ria.ru/20250213/poroshenko-1999082082.html
Захарова одним словом прокомментировала санкции Зеленского против Порошенко
Захарова одним словом прокомментировала санкции Зеленского против Порошенко - РИА Новости, 13.02.2025
Захарова одним словом прокомментировала санкции Зеленского против Порошенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала в своем Telegram-канале на сообщения о том, что Владимир Зеленский ввел санкции... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:54:00+03:00
2025-02-13T12:54:00+03:00
2025-02-13T12:54:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала в своем Telegram-канале на сообщения о том, что Владимир Зеленский ввел санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко. "Жабагадюкинг", - написала она, комментируя произошедшее. Персональные санкции против Порошенко, которые ввел в действие Зеленский, включают в себя лишение госнаград, бессрочную блокировку активов и запрет на вывод средств за границы Украины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Украина, Россия, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Мария Захарова, В мире
Захарова одним словом прокомментировала санкции Зеленского против Порошенко
Захарова назвала введение Зеленским санкций против Порошенко жабагадюкингом