https://ria.ru/20250213/poroshenko-1999082082.html

Захарова одним словом прокомментировала санкции Зеленского против Порошенко

Захарова одним словом прокомментировала санкции Зеленского против Порошенко - РИА Новости, 13.02.2025

Захарова одним словом прокомментировала санкции Зеленского против Порошенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала в своем Telegram-канале на сообщения о том, что Владимир Зеленский ввел санкции... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T12:54:00+03:00

2025-02-13T12:54:00+03:00

2025-02-13T12:54:00+03:00

украина

россия

владимир зеленский

петр порошенко

мария захарова

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827264532_291:511:3023:2048_1920x0_80_0_0_5fabba33a288e5e87be161e6abb8de30.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала в своем Telegram-канале на сообщения о том, что Владимир Зеленский ввел санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко. "Жабагадюкинг", - написала она, комментируя произошедшее. Персональные санкции против Порошенко, которые ввел в действие Зеленский, включают в себя лишение госнаград, бессрочную блокировку активов и запрет на вывод средств за границы Украины.

https://ria.ru/20250213/rada-1999051565.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, владимир зеленский, петр порошенко, мария захарова, в мире