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Захарова одним словом прокомментировала санкции Зеленского против Порошенко - РИА Новости, 13.02.2025
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12:54 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/poroshenko-1999082082.html
Захарова одним словом прокомментировала санкции Зеленского против Порошенко
Захарова одним словом прокомментировала санкции Зеленского против Порошенко - РИА Новости, 13.02.2025
Захарова одним словом прокомментировала санкции Зеленского против Порошенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала в своем Telegram-канале на сообщения о том, что Владимир Зеленский ввел санкции... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:54:00+03:00
2025-02-13T12:54:00+03:00
украина
россия
владимир зеленский
петр порошенко
мария захарова
в мире
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала в своем Telegram-канале на сообщения о том, что Владимир Зеленский ввел санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко. "Жабагадюкинг", - написала она, комментируя произошедшее. Персональные санкции против Порошенко, которые ввел в действие Зеленский, включают в себя лишение госнаград, бессрочную блокировку активов и запрет на вывод средств за границы Украины.
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украина, россия, владимир зеленский, петр порошенко, мария захарова, в мире
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Мария Захарова, В мире
Захарова одним словом прокомментировала санкции Зеленского против Порошенко

Захарова назвала введение Зеленским санкций против Порошенко жабагадюкингом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала в своем Telegram-канале на сообщения о том, что Владимир Зеленский ввел санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко.
"Жабагадюкинг", - написала она, комментируя произошедшее.
Персональные санкции против Порошенко, которые ввел в действие Зеленский, включают в себя лишение госнаград, бессрочную блокировку активов и запрет на вывод средств за границы Украины.
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УкраинаРоссияВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоМария ЗахароваВ мире
 
 
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