https://ria.ru/20250213/poroshenko-1999026472.html

На Украине сообщили о возможном аресте Порошенко*

На Украине сообщили о возможном аресте Порошенко* - РИА Новости, 13.02.2025

На Украине сообщили о возможном аресте Порошенко*

Бывшего президента Украины и главу оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко* вскоре могут арестовать, пишут украинские СМИ и блогеры. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T09:59:00+03:00

2025-02-13T09:59:00+03:00

2025-02-13T11:44:00+03:00

в мире

украина

петр порошенко

владимир зеленский

анатолий шарий

европейская солидарность

совет национальной безопасности и обороны украины

мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Бывшего президента Украины и главу оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко* вскоре могут арестовать, пишут украинские СМИ и блогеры."Под домом Порошенко* дежурят силовики. Уже завтра он может быть задержан по обвинению в госизмене", — говорится в публикации агентства УНИАН в Telegram-канале. Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что задержание Порошенко* и предъявление ему обвинений возможно уже сегодня утром. Накануне вечером украинская версия журнала Forbes сообщила, что Совет национальной безопасности и обороны ввел против Порошенко* санкции, предположительно из-за госизмены. Сам политик назвал это провокацией и преступлением, а также обвинил Владимира Зеленского в коррупции и попытках переложить ответственность. До этого бывший президент рассказал, что власти отказали ему в выезде на Мюнхенскую конференцию по безопасности и вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований. Партия "Европейская солидарность", со своей стороны, заявила о политическом давлении на оппозицию через возобновление старых и открытие новых уголовных дел против депутатов фракции и членов их семей.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250123/ukraina-1994854699.html

https://ria.ru/20250207/zelenskiy-1997804707.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, петр порошенко, владимир зеленский, анатолий шарий, европейская солидарность, совет национальной безопасности и обороны украины, мюнхенская конференция по безопасности