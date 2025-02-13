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На Украине сообщили о возможном аресте Порошенко* - РИА Новости, 13.02.2025
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09:59 13.02.2025 (обновлено: 11:44 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/poroshenko-1999026472.html
На Украине сообщили о возможном аресте Порошенко*
На Украине сообщили о возможном аресте Порошенко* - РИА Новости, 13.02.2025
На Украине сообщили о возможном аресте Порошенко*
Бывшего президента Украины и главу оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко* вскоре могут арестовать, пишут украинские СМИ и блогеры. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T09:59:00+03:00
2025-02-13T11:44:00+03:00
в мире
украина
петр порошенко
владимир зеленский
анатолий шарий
европейская солидарность
совет национальной безопасности и обороны украины
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Бывшего президента Украины и главу оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко* вскоре могут арестовать, пишут украинские СМИ и блогеры."Под домом Порошенко* дежурят силовики. Уже завтра он может быть задержан по обвинению в госизмене", — говорится в публикации агентства УНИАН в Telegram-канале. Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что задержание Порошенко* и предъявление ему обвинений возможно уже сегодня утром. Накануне вечером украинская версия журнала Forbes сообщила, что Совет национальной безопасности и обороны ввел против Порошенко* санкции, предположительно из-за госизмены. Сам политик назвал это провокацией и преступлением, а также обвинил Владимира Зеленского в коррупции и попытках переложить ответственность. До этого бывший президент рассказал, что власти отказали ему в выезде на Мюнхенскую конференцию по безопасности и вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований. Партия "Европейская солидарность", со своей стороны, заявила о политическом давлении на оппозицию через возобновление старых и открытие новых уголовных дел против депутатов фракции и членов их семей.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250123/ukraina-1994854699.html
https://ria.ru/20250207/zelenskiy-1997804707.html
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в мире, украина, петр порошенко, владимир зеленский, анатолий шарий, европейская солидарность, совет национальной безопасности и обороны украины, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Анатолий Шарий, Европейская солидарность, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Мюнхенская конференция по безопасности
На Украине сообщили о возможном аресте Порошенко*

Экс-президента Украины Порошенко могут арестовать по обвинению в госизмене

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПетр Порошенко
Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Петр Порошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Бывшего президента Украины и главу оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко* вскоре могут арестовать, пишут украинские СМИ и блогеры.
"Под домом Порошенко* дежурят силовики. Уже завтра он может быть задержан по обвинению в госизмене", — говорится в публикации агентства УНИАН в Telegram-канале.
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Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что задержание Порошенко* и предъявление ему обвинений возможно уже сегодня утром.
Накануне вечером украинская версия журнала Forbes сообщила, что Совет национальной безопасности и обороны ввел против Порошенко* санкции, предположительно из-за госизмены. Сам политик назвал это провокацией и преступлением, а также обвинил Владимира Зеленского в коррупции и попытках переложить ответственность.
До этого бывший президент рассказал, что власти отказали ему в выезде на Мюнхенскую конференцию по безопасности и вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований.
Партия "Европейская солидарность", со своей стороны, заявила о политическом давлении на оппозицию через возобновление старых и открытие новых уголовных дел против депутатов фракции и членов их семей.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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В миреУкраинаПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийАнатолий ШарийЕвропейская солидарностьСовет национальной безопасности и обороны УкраиныМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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