https://ria.ru/20250213/poroshenko-1999026472.html
На Украине сообщили о возможном аресте Порошенко*
На Украине сообщили о возможном аресте Порошенко* - РИА Новости, 13.02.2025
На Украине сообщили о возможном аресте Порошенко*
Бывшего президента Украины и главу оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко* вскоре могут арестовать, пишут украинские СМИ и блогеры. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T09:59:00+03:00
2025-02-13T09:59:00+03:00
2025-02-13T11:44:00+03:00
в мире
украина
петр порошенко
владимир зеленский
анатолий шарий
европейская солидарность
совет национальной безопасности и обороны украины
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Бывшего президента Украины и главу оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко* вскоре могут арестовать, пишут украинские СМИ и блогеры."Под домом Порошенко* дежурят силовики. Уже завтра он может быть задержан по обвинению в госизмене", — говорится в публикации агентства УНИАН в Telegram-канале. Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что задержание Порошенко* и предъявление ему обвинений возможно уже сегодня утром. Накануне вечером украинская версия журнала Forbes сообщила, что Совет национальной безопасности и обороны ввел против Порошенко* санкции, предположительно из-за госизмены. Сам политик назвал это провокацией и преступлением, а также обвинил Владимира Зеленского в коррупции и попытках переложить ответственность. До этого бывший президент рассказал, что власти отказали ему в выезде на Мюнхенскую конференцию по безопасности и вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований. Партия "Европейская солидарность", со своей стороны, заявила о политическом давлении на оппозицию через возобновление старых и открытие новых уголовных дел против депутатов фракции и членов их семей.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250123/ukraina-1994854699.html
https://ria.ru/20250207/zelenskiy-1997804707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, петр порошенко, владимир зеленский, анатолий шарий, европейская солидарность, совет национальной безопасности и обороны украины, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Анатолий Шарий, Европейская солидарность, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Мюнхенская конференция по безопасности
На Украине сообщили о возможном аресте Порошенко*
Экс-президента Украины Порошенко могут арестовать по обвинению в госизмене